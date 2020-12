Slovenski odbojkarji na mivki se iz Izraela vračajo s štirimi odličji

Slovenski odbojkarji na mivki Špela Morgan in Katarina Fabjan ter Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk so zmagovalci srednjeevropskega prvenstva Mevza v Ramat Ganu. S srebrnima odličjema so uspeh dopolnili Nejc Zemljak in Jernej Potočnik ter Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin.

Pokeršnik in Boženk sta bila po prvem mestu v skupinskem delu tekmovanja uspešna tudi v izločilnih bojih. V četrtfinalu sta z 21:18 in 21:18 izločila Avstrijca Floriana Schnetzerja in Thomasa Kunerta. Slovenska predstavnika sta bila v polfinalu z 21:15 in 21:19 prepričljivejša od Izraelcev Seana Faige in Netanela Ohane.

Zemljak in Potočnik sta v četrtfinalu odpravila Srba Lazarja Kolarića in Miloša Milića (21:14, 21:16), v polfinalu pa domača odbojkarja na mivki, Riverja Daya in Kevina Cuzmiciova, od katerih sta bila uspešnejša po dveh izenačenih nizih, z 22:20 in 27:25. V slovenskem finalu sta se zmage z 21:18 in 21:19 veselila Pokeršnik in Boženk.

Pri dekletih smo danes spremljali polfinalna obračuna. Morganova in Fabjanova sta proti Izraelkama Yael Lotan in Yahli Ashush prišli do gladke zmage z 21:10 in 21:15. Precej več dela sta imeli Kotnikova in Lovšinova, ki sta prvi niz proti še enima domačima predstavnicama, Aniti Dave in Sofii Starikov, izgubili s 16:21, v napetem drugem slavili s 24:22 in nato s 15:8 dobili še tretji, odločilni, niz. Zlatega odličja v novem slovenskem finalu sta se veselili Špela Morgan in Katarina Fabjan, ki sta bili boljši z 21:16 in 22:20.

Tjaša Jančar in Klara Kregar sta v Ramat Ganu osvojili končno peto mesto.

