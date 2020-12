Neverjeten niz Maribora v nevarnosti

Odbojkarji Calcita bodo danes zvečer v zaostali tekmi 9. kroga 1. DOL gostili Merkur Maribora, ki igra v neverjetni seriji. Po porazu s Kamničani na začetku sezone so v vseh tekmovanjih nanizali kar 15. zaporednih zmag. V soboto bo vroče tudi v Tivoliju, kamor prihaja Salonit. Kanalci so v tej sezoni že presenetili ACH Volley, Krka pa odhaja v Kranj k Hiši na kolesih. Obračun med Panvito in Hočami bo odigran po novem letu.

"Mariborčani so v seriji zmag, kar zagotovo vpliva na njihovo vzdušje na treningih in tekmah, toda po drugi strani je treba tudi pogledati, proti komu so igrali. Vsekakor pa se uresničujejo napovedi, da bomo ACH, Maribor in mi, tu bi dodal še Salonit, krojili vrh prvenstvene lestvice. Pomembno bo, da bomo v petek na igrišče vstopili z zavedanjem, da jih lahko premagamo tudi zdaj, ko so s Šketom vsekakor pridobili dodatno kakovost," pred tekmo razmišlja prvi mož Kamnika Mitja Gasparini, ki bodo s soigralci naredili vse, da končajo nori niz Štajercev.

Povsem drugačne načrte imajo kajpak Mariborčani, ki želijo zavladati tudi v Kamniku ter se tako maščevati za poraz z 2:3 v dvorani Tabor. "V Kamnik gremo prikazat dobro odbojko in pustit srce na igrišču. Calcit ima zelo kvalitetno ekipo, ki ji poveljuje Brulec. Igralci Gasparini, Štalekar, Hebda itd… povedo, o kako dobri ekipi govorimo. Zavedamo se, da bo tekma težka in bo treba odigrati strpno, pametno in v končnicah hrabro za ugoden rezultat, ki si ga vsi želimo," pa meni trener Merkurjevcev Sebastijan Škorc.

1. DOL, moški, zaostale tekme 9. kroga: Petek, 18. december:

18.00 Calcit Volley - Merkur Maribor Sobota, 19. december:

17.00 Hiša na kolesih - Krka

18.00 ACH Volley - Salonit Anhovo Sreda, 6. januar:

19.00 Panvita Pomgrad - Hoče