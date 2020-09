Mladi Slovenci so se izkazali v Izmirju

Slovenski odbojkarji na mivki Asja Šen in Ira Kadunc, Žan Zajc in Rok Bračko ter Miha Okorn in Luka Marovt so zelo dobro nastopili na evropskem prvenstvu do 18 let v Izmirju. Vse tri slovenske dvojice so v konkurenci 64 ekip iz 27 držav tekmovanje zaključile v četrtfinalu in osvojile končno peto mesto.

Dekleti sta v skupinskem delu tekmovanja zabeležili dve zmagi in poraz. Z 2:0 v nizih sta bili boljši od srbske naveze Cikuc/Cikuc, proti poljski dvojici Kielak/Kruczek sta slavili z 2:1, medtem ko sta morali Italijankama Mattvelli/Tega priznati poraz z 1:2. Izkupiček je bil dovolj dober, da sta se slovenski prvakinji uvrstili v izločilne boje in najprej zmagali v šestnajstini finala, ko sta z 2:0 odpravili poljsko dvojico Marcinowska/Ciezkowska, zatem pa z 2:0 slavili še nad Hrvaticama Mrkić/Šverko. Šenova in Kadunčeva sta se v boju za polfinale pomerili z ukrajinskim parom Chechelnytska/Romaniuk in prvi niz dobili z 21:18, v drugem izgubili z 19:21, tekmici pa sta se nato veselili zmage s 15:21. Naši dekleti sta prvenstvo tako zaključili na 5. mestu.

Asja Šen Foto: CEV

V skupinskem delu tekmovanja so bili še uspešnejši naši fantje, ki so se izkazali s po tremi zmagami, obe naši dvojici, Žan Zajc in Rok Bračko ter Miha Okorn in Luka Marovt, pa sta se tako uvrstili neposredno v osmino finala. Zajc in Bračko sta za uvod odpravila Estonca Lausa in Voita, z 2:0 sta premagala Švicarja Kolba in Steinmanna, proti njiju pa nista imela nobenih možnosti niti Armenca Nazaryan in Asmaryan. Okorn in Marovt sta bila enako prepričljiva. Na prvi tekmi sta bila uspešnejša od Turkov Keskina in Tura, z 2:0 sta se veselila zmage nad Ibrahimijem in Zejno s Kosova, tretjo zmago pa sta si priigrala nad Litvancema Lanevskim in Miscenkom.

V osmini finala sta bila Zajc in Bračko z 21:16 in 21:13 prodornejša od ukrajinskega para Merkulov/Tereshchenko, Okorn in Marovt pa sta iz tekmovanja izločila Španca Viero in Bernala (21:16 in 21:17). Sledila sta napeta četrtfinalna obračuna. V prvem sta morala Zajc in Bračko z 1:2 (18:21, 21:19, 8:15) priznati premoč Ukrajincema Boiku in Omelchuku, nato pa sta še s tesnejšim rezultatom, z 20:22 in 19:21, izgubila še Okorn in Marovt, ki nista bila kos Rusoma Zharovinu in Markovu. Obe naši dvojici sta tako za las zgrešili boj za odličja in sta si razdelili končno 5. mesto.

Za mlade slovenske odbojkarje na mivki je sezona tako zaključena, že prihodnji teden pa bomo na evropskem prvenstvu do 22 let, ki ga bo prav tako gostil turški Izmir, lahko spremljali Zalo Špoljarič in Lano Žužek.

Preberite še: