Zaradi koronavirusa odpadlo tudi klubsko odbojkarsko SP

"V FIVB se zavzemamo za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja svetovne odbojkarske družine. Upoštevajoč globalno pandemijo covida-19 in negotovost, povezano s potovanji in prihodom navijačev, smo se odločili, da v letu 2020 klubskega svetovnega prvenstva ne bo," so sporočili iz FIVB.

Klubsko svetovno prvenstvo v odbojki je prvič potekalo leta 1989, doslej pa so najuspešnejši odbojkarji italijanskega Trentina s petimi naslovi.

Odbojkarice so ta mednarodni turnir začele leta 1991, najuspešnejša ekipa pa je turška Vakifbank Istanbul s tremi naslovi.