Na današnjem žrebu v Luxembourgu so slovenski odbojkarski klubi dobili tekmece v evropskih tekmovanjih. Državni prvak ACH Volley iz Ljubljane se bo v skupini C lige prvakov pomeril z ruskim Zenitom iz Kazana, nemškim Berlin Recycling Volleys in zmagovalcem kvalifikacijske skupine G, ki bo znan čez nekaj tednov.

ACH Volley je v lanski sezoni v skupinskem delu prav tako igral z moštvom iz Berlina in obakrat izgubil. Tudi tokrat pa se pri žrebu niso izognili ruskemu tekmecu. Lani so se pomerili z Novi Urengojem in Kubzassom iz Kemerovega, proti kateremu so ljubljanski odbojkarji slavili edino zmago v skupini B.

Državne prvakinje v predčasno prekinjeni sezoni zaradi pandemije novega koronavirusa, odbojkarice Calcit Volleyja, so dobile nasprotnice v kvalifikacijah za elitno ligo prvakinj. Žreb v Luksemburgu jim je v prvem krogu namenil zagrebško Mladost.

Novo KBM Branik v pokalu CEV čaka obračun s poraženkami 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakinj. Možne tekmice so tudi slovenske odbojkarice Calcita, ter zagrebška Mladost, izraelski Hapoel in poljski LKS Lodž.

Odbojkarice SIP Šempetra se bodo v 1. krogu pokala CEV pomerile s finskim moštvom Pöllky Kuusamo.

Nasprotnika so v pokalu CEV Challenge dobili tudi odbojkarji Calcit Volleyja. V prvem krogu tekmovanja se bodo pomerili z makedonskim OK Vardarjem iz Skopja.