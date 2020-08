Nič ogrevanja za Maribor: najprej ACH Volley, nato še Calcit

Mariborčani so se pred sezono okrepili, a pri ACH Volleyju in Calcitu ni nič drugače.

Mariborčani so se pred sezono okrepili, a pri ACH Volleyju in Calcitu ni nič drugače.

Odbojkarsko prvenstvo bo v moški Sportklub 1A odbojkarski ligi, v kateri bo v letošnji sezoni nastopalo osem moštev, že uvodoma postreglo z obračunom med lani prvo- in tretjeuvrščeno ekipo, ACH Volleyjem Ljubljana in OK Merkur Mariborom, ki ga bomo spremljali v Ljubljani. Mariborčane že v drugem krogu čakajo še močno okrepljeni Kamničani, ki bodo v prvem krogu doma gostili kranjsko Hišo na kolesih Triglav, novomeška Krka odhaja v goste k Hočam, v Murski Soboti pa bo potekal dvoboj med Panvito Pomgrad in Salonitom Anhovo.

Ženska Sportklub prva odbojkarska liga se bo s tekmami 1. kroga prav tako začela 19. septembra, že na začetku pa bomo videli srečanje prvo- in tretjeuvrščene ekipe lanskega prvenstva, Calcit Volleyja in SIP Šempetra. Podprvakinje, odbojkarice Nove KBM Branik, bodo v domači dvorani gostile novinke v prvoligaški konkurenci, OD Krim. Obalni derbi med Luko Koper in Ankaranom bo v Kopru, v goste k novogoriškemu GEN-I Volleyju prihajajo ATK Grosuplje.

Ekipe bodo v okviru rednega dela prvenstva po trikrožnem sistemu odigrale 21 krogov (zadnji bo 27. februarja), sledile bodo končnica in finalne tekme, ki se morajo po navodilih mednarodne zveze FIVB končati najkasneje do 18. aprila.

