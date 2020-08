Mariborske želje so se uresničile: slovenski dragulj ostaja

Pri Odbojkarskem klubu Merkur Maribor so potrdili podaljšanje sodelovanja s perspektivnim 18-letnim Rokom Možičem, ki na Štajerskem ostaja še eno sezono. Ob tem so naznanili še, da je trgovina Merkur po uspešni sezoni 2019/2020 podaljšala generalno pokroviteljstvo kluba.

"Pogovarjamo se. Možnost je, da v Mariboru ostanem še eno sezono, kot tudi to, da odidem v kakšen drug klub. Nič še ni dokončnega," je aprila v pogovoru za Sportal dejal nadarjeni odbojkar Rok Možič. Pogovori so obrodili sadove, želje vodstva štajerskega kolektiva so se uresničile. Sin nekdanjih uspešnih odbojkarjev Petra in Mojce Možič bo še eno sezono vztrajal v Mariboru.

V domovini ga je zadržala tudi negotova tekmovalna prihodnost

"Vesel sem, da še eno leto ostajam v Mariboru in da smo se uspešno dogovorili z vodstvom. Klub je sestavil res dobro ekipo. Vesel sem, da ostajam še eno leto v domačem mestu in da imam ob sebi družino. Upam, da nam tukaj uspe še ena uspešna sezona," je v pogovoru za uradno spletno stran Proelium sports agency, ki ga ima pod okriljem, dejal najstnik.

Ob tem je priznal, da ga je v domovini zadržala tudi negotova tekmovalna prihodnost, ki jo bo krojil tudi položaj s koronavirusom: "Trenutna situacija s koronavirusom je kar močno vplivala na mojo odločitev, saj v tujini klubi niso vedeli, v kakšnem stanju bodo, kakšne bodo lige ter kako bo s sponzorji in kakšno bo finančno stanje. Ni bilo vrhunske ponudbe, ki bi nas prepričala. Bila je sicer ena res dobra iz Nemčije, ampak sem se vseeno na koncu odločil za Maribor. Zadovoljen sem z odločitvijo. Treningi so res dobri. Zdi se mi, da je na koncu vseeno pretehtalo domače okolje."

Štajerski klub in Merkur še naprej z roko v roki. Foto: OK Maribor

Cilji ostajajo visoki

Iz kluba so še sporočili, da nova sponzorska pogodba pomeni nadaljevanje sodelovanja, ki sta ga odbojkarski klub in trgovina Merkur začela lani decembra. V tem času je članska ekipa OK Merkur Maribor osvojila 2. mesto v pokalu Slovenije in 3. mesto v državnem prvenstvu, izkazali so se tudi mladinci, ki so si priigrali 2. mesto na državnem mladinskem prvenstvu.

Tudi v prihodnjem tekmovalnem obdobju bodo cilji visoki. V državnem prvenstvu si znova želijo med prvo trojico. "Pretekla sezona je bila zelo uspešna in verjamem, da lahko tudi v novi sezoni cilje postavimo vsaj tako visoko in si prizadevamo, da jih celo presežemo. Nadaljevanje sodelovanja za nas pomeni dokaz, da v klubu dobro delamo, kar nam daje dodaten zagon in motivacijo za nadaljnje delo," je ob tem dejal kapetan OK Merkur Maribor Jernej Detela.

Preberite še: