V srednjeevropski ligi tri slovenska moštva

V srednjeevropski odbojkarski ligi (MEL) za moške se bo v prihajajoči sezoni merilo osem ekip. Kot so sporočili iz srednjeevropskega odbojkarskega združenja MEVZA, gre za ekipe iz Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Slovenske barve bodo zastopali ACH Volley Ljubljana, Calcit Volley in OK Merkur Maribor.

Letošnja srednjeevropska liga bo že v prvem krogu, ki bo potekal med 16. in 19. oktobrom, prinesla derbi med najboljšima slovenskima ekipama zadnjih let, ACH Volleyjem Ljubljana in Calcit Volleyjem. Slovenski prvaki in podprvaki se bodo srečali v Ljubljani. Tretjega slovenskega predstavnika, OK Merkur Maribor, za uvod v prvenstvo čaka gostovanje pri UVC Holdingu in Gradca.

Ob že omenjenih ekipah se v boj za letošnjo lovoriko podajajo še avstrijska Union Raiffeisen Waldviertel in SK Zadruga Aich/Dob ter hrvaški HAOK Mladost Zagreb, medtem ko je osmi udeleženec lige za zdaj še neznanka, a so ga v združenju že umestili v uradni koledar.

Prvenstvo bo od 16. oktobra do 15. februarja, ko bo odigran zadnji, štirinajsti, krog. Sledil bo še zaključni turnir najboljše četverice, katerega termin bo MEVZA še sporočila.

Naslov prvakov MEL bodo branili odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, ki so v lanskem velikem finalu odpravili zagrebško Mladost, Calcit Volley pa je na zaključnem turnirju v Zwettlu osvojil četrto mesto. O ženski ligi MEL za zdaj še ni uradnih informacij.