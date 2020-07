Državne prvakinje začele priprave na novo sezono

Odbojkarice Calcit Volleyja, lanske državne prvakinje, so začele priprave na novo sezono. V igralski zasedbi večjih sprememb ni, za zdaj edina novinka je Anđelka Radišković, medtem ko sta Naja Boisa in Zala Špoljarič prišli iz druge kamniške ekipe. Ekipo bo vodil Aljoša Jemec, ki je na trenerskem mestu zamenjal Gregorja Rozmana.

Priprave so se začele v sredo dopoldne v fitnesu pod vodstvom kondicijskega trenerja Gregorja Sobočana, popoldne pa so bile igralke že v dvorani. Trenerju Jemcu so se javile bolj ali manj vse igralke, na katere bo računal v novi sezoni. To so Eva Pogačar, Špela Marušič, Eva Zatković, Ana Marija Vovk, Olivera Kostić, Polona Marušič, Lucille Charuk, Katja Mihevc, Leja Janežič in ena najbolj nadarjenih slovenskih odbojkaric, Boisa, ki je lani igrala za drugo ekipo, z mladinkami pa je osvojila naslov državnih prvakinj. Tako kot tudi Špoljaričeva, ki pa se bo ekipi pridružila v začetku prihodnjega tedna.

"Zala prav danes z Lano Žužek igra kvalifikacije na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki, ki poteka v Ljubljani. Še nekaj dni pa ne bomo mogli računati na Radiškovićevo, ki bo še nekaj časa v karanteni po prihodu iz Bosne in Hercegovine. Do konca tedna bomo dopoldan še naprej imeli fitnes, popoldan pa bomo v dvorani, da igralke spet dobijo občutek za žogo. Od prihodnjega tedna naprej bo večji poudarek tudi na telesni pripravljenosti. Prve pripravljalne tekme načrtujemo v drugi polovici avgusta, dejstvo pa je, da bo letos več težav z njihovim dogovarjanjem, "je dejal Jemec.

Čakajo jih tudi kvalifikacije za ligo prvakov

V letošnji sezoni Kamničanke ob obeh domačih tekmovanjih čakajo tudi kvalifikacije za nastop v ligi prvakinj in srednjeevropska liga, v kateri bodo branile lanskoletni naslov.

"Tako za kvalifikacije v ligi prvakinj kot za srednjeevropsko ligo še nimamo informacij, kako in kdaj se bosta začeli. V srednjeevropski ligi se obeta nekaj sprememb, vendar pa to ni v naši pristojnosti, zato se s tem ne obremenjujemo. Trenutno smo osredotočeni na priprave, to je zdaj najbolj pomembno, nato pa bomo razmišljali o drugih stvareh," je na potek priprav popolnoma osredotočen mladi kamniški trener, ki se je lani izkazal tudi z naslovom mladinskih državnih prvakinj.

Preberite še: