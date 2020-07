Slovenci med prvimi, ki so obudili mednarodni del šport

V Ljubljani bo med 30. julijem in 2. avgustom tretje leto v nizu potekal turnir svetovne serije v odbojki na mivki (Fivb Beach Volleyball World Tour). Prizorišči bosta Kongresni trg in športni park Ludus v Črnučah.

Izvedbo letošnjega turnirja so danes predstavili na novinarski konferenci v središču mesta. Rdeča nit so bile spremembe, ki jih zahtevajo koronski časi.

"Vesel sem, da bomo lahko spremljali tudi najboljše slovenske ekipe. Upam, da bodo vsi iz tujine lahko tudi prišli, pomagamo jim z vsemi dokumenti. Tokrat bo na turnirju manj gledalcev, upoštevali bomo stroge protokole, evropska zveza Cev pa ima sama še strožje," je dejal generalni sekretar OZS Gregor Humerca.

Sodelovale bodo ekipe iz osmih držav v moški in desetih v ženski konkurenci. V zadnjem hipu lahko še pride do kakšne odpovedi, za zdaj imajo prijavljenih 11 moških in 12 ženskih ekip v kvalifikacijah, po 12 v obeh konkurencah pa ima nastop v rednem delu že zagotovljen.

"Težko je izvesti turnir v teh časih, tudi po finančni plati. Pred koronsko krizo smo načrtovali širitev in dvig na višjo raven. Zahvaljujemo se OZS in MOL, da smo med prvimi z mednarodnim turnirjem," je ukrepe predstavil Simon Rožman iz podjetja Extrem, ki izvaja tekmovanje.

Na prizorišču lahko le 500 oseb

Poleg tega bodo morali poskrbeti za varnostne razdalje, fizično so ločili vhode in izhode, prav tako ne bo stika med tekmovalci, osebjem, gosti v prostorih Vip in gledalci. Foto: FIVB Čeprav odbojka na mivki velja za šport, ki predstavlja tudi spektakel in stavi na vzdušje, ki ga pripravijo navijači, bo letos vse v znamenju korone. Skladno z ukrepi in priporočili NIJZ bo tako na in ob prizorišču lahko 500 oseb, tako da bodo na tribunah pripravili 400 ustrezno medsebojno ločenih sedežev za gledalce. Vstopnine sicer ne bo, a bodo navijače na tribune spuščali le do zapolnitve prostih mest.

Poleg tega bodo morali poskrbeti za varnostne razdalje, fizično so ločili vhode in izhode, prav tako ne bo stika med tekmovalci, osebjem, gosti v prostorih Vip in gledalci. Slednji bodo morali ob vstopu pustiti podatke za obveščanje, če bo potrebno, igralce pa bodo pred nastopi testirali.

Ljubljanski turnir je prvo mednarodno tekmovanje oživljene sezone odbojke na mivki, do konca poletja bodo sledile še nekatere druge države.

Kotnikova: Bova videli, kako bo

Po tekmovalni plati sta pričakovanja pred ljubljanskim tekmovanjem strnila člana zmagovalnih ekip nedavnega državnega prvenstva v Kranju Tjaša Kotnik in Nejc Zemljak.

Tjaša Kotnik v tej sezoni ne igra s Tjašo Jančar, ampak z Moniko Potokar. Foto: FIVB

"Potrebujemo veliko treningov in tekem, dolgo nismo bili v formi in z Moniko tudi nisva točno vedeli, kje sva. Bova videli, kako bo, to bo prvi mednarodni turnir, upam, da bo šlo tako dobro kot v Kranju. Dobro je, da ekipe na takšno tekmovanje pridejo že prej, da lahko tudi malo potreniraš, čeprav ponavadi potem na turnirju za tekmece dobiš točno tistega, s katerim si treniral," je dejala Kotnikova.

Zemljak: Zelo se veselimo nastopov

"Konkurenca bo bolj razslojena zaradi ukrepov. Verjetno bo tu tudi kakšna ekipa, ki je sicer ne bi bilo. Zaradi okoliščin je težko koga imeti za favorita, večina ekip je doslej delovala na 60 do 90 odstotkih zmožnosti. Zelo se veselimo nastopov, med krizo smo večinoma prekinili treninge, ker nismo vedeli, kaj bo sledilo. Imeli smo dolg premor, zato zdaj spet iščemo osnovne občutke," pa je o težavah zaradi prisilnega počitka razmišljal Zemljak, ki je z Janom Pokeršnikom v Kranju tudi osvojil naslov prvaka, tako kot Kotnikova v navezi z Moniko Potokar.

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta pretekli vikend v Kranju postala državna prvaka. Foto: Urban Meglič/Sportida

Kvalifikacije bodo potekale v četrtek v Črnučah, pozneje pa se bo dogajanje preselilo predvsem na osrednji del na Kongresnem trgu. Polfinalne tekme ter ženski in moški finale bodo v nedeljo zvečer.

