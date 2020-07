Po 11 letih se vrača v domovino: Mitja Gasparini okrepil kamniški Calcit!

"Gasparini bo zagotovo velika okrepitev za našo ekipo. Verjetno bi še vedno lahko igral tudi v tujini, toda po dolgih letih v tujini se je očitno odločil, da bo proti koncu kariere zaigral bližje domu. Ker sem bil tudi sam v podobnem položaju, mi je znano, kako razmišlja, prepričan pa sem, da lahko še nekaj let igra na visoki ravni," je o prihodu Gasparinija, ki se lahko pohvali tudi z dvema srebrnima kolajnama v dresu slovenske reprezentance, z ACH Volleyjem pa je igral tudi na zaključnem turnirju lige prvakov po uvodnem treningu v SportFitu, dejal kamniški trener Gregor Jerončič, ki mu bo v novi sezoni pomagala legenda ACH Volleyja Andrej Flajs.

Izkušeni 36-letni Izolčan je v pretekli sezoni igral na Japonskem v Nagoji, pred tem pa štiri sezone v Južni Koreji, odbojko pa je igral tudi v Italiji, Franciji, na Poljskem in, kot rečeno, tudi Grčiji. Gasparini je bil del slovenske izbrane vrste pri obeh največjih uspehih. Tako na EP 2015 kot lani, ko je Slovenija še drugi osvojila srebrno odličje.

Kamnik sestavil zastrašujočo ekipo

Miha Plot še ni rekel zadnje. Foto: Vid Ponikvar Kamničani so priprave začeli v torek. Na prvem treningu so bili Jan Brulec, Žan Beravs, Jan Klobučar, Milosz Hebda, Gal Timotej Kos, Martin Kosmina, Klemen Hribar, Miha Plot, Mitja Gasparini, Miha Bregar, Sašo Štalekar, Diko Purić ter mladi Nik Mujanović. Manjkal je le Rok Jerončič, še en novinec v kamniškem dresu, ki je trenutno na pripravah z italijansko reprezentanco do 20 let.

Prve pripravljalne tekme trener Jerončič načrtuje konec avgusta, ko bodo Kamničani gostovali na turnirju v Kranju. "Do začetka prvenstva ne načrtujemo ravno veliko tekem, ker se bo prvenstvo, če bo seveda vse v redu, začelo kmalu, glede na to, da imamo zelo močno in enakovredno ekipo, pa bo tako ali tako že vsak trening po svoje tekma," je še dejal Jerončič.

Kamničani bodo ob obeh domačih tekmovanjih igrali še v pokalu Challenge in v srednjeevropski ligi, vendar za obe mednarodni tekmovanji velja, da za zdaj ni še nobenih novic, kdaj in kako bosta potekali.

