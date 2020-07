Slovenski državni odbojkarski prvaki ACH Volley v prihodnji sezoni ne bodo računali na Ricarda Calva, ki bi moral diktirati oranžnemu napadu. Kot so sporočili iz kluba, se je pri Kubancu, v preteklosti obsojenem posilstva, zaradi koronavirusa zapletlo z izdajo vizuma. Klub in igralec sta se tako dogovorila za prekinitev pogodbe, vodstvo kluba pa je v oranžni dres vrnilo reprezentanta Gregorja Ropreta.

Konec junija so iz tabora slovenskih odbojkarskih prvakov sporočili, da bo njihovo ekipo okrepil 23-letni podajalec Ricardo Calvo. A Kubanca, ki je bil v preteklosti obsojen skupinskega posilstva, v Tivoli ne bo. Iz ACH Volley so namreč sporočili, da "sta se klub in igralec zaradi nemogočih okoliščin v zvezi z izdajo vizuma zaradi koronavirusa dogovorila za prekinitev pogodbe".

Za ACH je zadnjič igral v sezoni 2013/14. Foto: Vid Ponikvar

Vodstvo oranžnih zmajev je v svoje vrste tako pripeljalo dolgoletnega reprezentanta Gregorja Ropreta, ki se po šestih letih vrača v ACH. 31-letnik bi moral kariero sicer nadaljevati pri francoskem klubu Rennes, a dogovora na koncu niso sklenili.

"Tam je bila letos res popolna zmešnjava. Ekipi, ki naj bi se borila za prvaka Francije, se je zaradi finančne nediscipline na koncu zgodil najbolj črn scenarij. Finančna komisija jim ni podelila licence za prvo ligo, kar najbrž pomeni selitev kluba v drugo ali tretjo ligo, ni pa izključeno niti, da se klub v celoti zapre," je Brezovčan v pogovoru za uradno stran ACH Volley komentiral nič kaj prijeten položaj v Franciji.

... vrnitev v Ljubljano najboljša mogoča odločitev

Se pa toliko bolj veseli vrnitve v Tivoli. "Po vseh težavah in negotovostih, ki jih je v športu povzročil koronavirus, je bila zame in predvsem za mojo družino to daleč najboljša rešitev," pravi Ropret, za katerega je, kot je povedal v klubski diktafon, največji izziv liga prvakov: "Mislim, da je letošnja ekipa zelo kakovostna. Z nekaj sreče in brez poškodb sem prepričan, da se lahko enakovredno kosamo z vsakim evropskim moštvom. O Plešku (trenerju Matiji Plešku, op. a.) pa tudi ni treba izgubljati veliko besed. Gre za vrhunskega igralca, velikega borca, ki se ne boji nikogar, poleg tega pa je še dober prijatelj. Prepričan sem, da bo znal iz ekipe potegniti največ."

