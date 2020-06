Preobrat: srbski korektor ostaja pri ACH Volleyju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so se pri slovenskem odbojkarskem prvaku ACH Volleyju aprila že poslovili od srbskega korektorja Božidarja Vučićevića, so v klubu sporočili, da bo 21-letnik tudi prihodnjo sezono zastopal barve slovenskih prvakov. Skupaj z Mitarjem Djurićem bo v Tivoliju tvoril enega izmed najbolj udarnih napadalnih dvojcev v zgodovini kluba.

Vučićević, ki v Ljubljani ni preživel niti ene polne sezone, se je aprila poslovil od ljubljanskega kluba, ki je sporočil, da bo Srb kariero nadaljeval pri ruskem Gazprom-Ugra Sorgutu.

Na klubski spletni strani pa so zapisali, da so se stvari v slabih dveh mescih tudi zaradi koronavirusne pandemije obrnile in na koncu odvile tako, da bo srbski odbojkar ostal v Ljubljani.

"Zaradi trenutnega položaja v Rusiji, predvsem zaradi novega koronavirusa, se na koncu z ruskim klubom nismo dogovorili za sodelovanje. Odločil sem se, da se vrnem v klub, v katerem se počutim prijetno in varno. Pričakujem, da bomo v naslednji sezoni še močnejši in dosegli še boljše rezultate kot smo jih letos, sploh v ligi prvakov," je ob vrnitvi dejal srbski reprezentant.

