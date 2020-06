Izjemna okrepitev: v Tivoli prihaja zveneče ime

ACH Volley je dodal nov kamenček v mozaik za sezono 2020/21. In to kakšnega. V Tivoli prihaja 31-letni Mitar Djurić, ki je daleč najbolj trofejen odbojkar, ki je kadarkoli zaigral za oranžne zmaje, sporočajo pri slovenskih prvakih. V pretekli sezoni je igral za sloviti Trentino, kjer je bil soigralec Klemna Čebulja.

"Zelo sem vesel, da sem del ekipe ACH Volleyja iz Ljubljane. Mislim, da je to popoln kraj zame in za mojo družino. Zelo se veselim prihodnje sezone in prepričan sem, da bo uspešna. Ekipa je mlada, motivacije ne bi smelo manjkati, zato menim, da je bila to prava odločitev. Poznam situacijo v klubu in vem, da je klub z bogato zgodovino in prepričan sem, da bo vse v najlepšem redu," je ob podpisu pogodbe dejal kar 211 centimetrov visoki korektor.

V pretekli sezoni je bil član Trentina, s katerim je med letoma 2011 in 2013 dvakrat postal svetovni klubski prvak, ima tudi po dva naslova prvaka v italijanskem prvenstvu in pokalu, pohvali se lahko tudi z italijanskim superpokalom ter lovorikami v grškem in turškem prvenstvu. Ima tudi tri odličja v ligi prvakov - dve drugi mesti in eno tretje.

Želi se vrniti v dobro kondicijo

V Sarajevu rojeni odbojkar je imel v zadnjih sezonah številne težave s poškodbami, zato pri Trentinu v zadnji sezoni ni veliko igral, vseeno pa ne gre dvomiti, da bo dolgoletni grški reprezentant, če bo seveda ostal zdrav, izjemna pridobitev za slovenske prvake.

"Moj glavni cilj, da se najprej vrnem v dobro kondicijo, kar mi je uspelo zelo dobro. Moja motivacija ni bila nikoli vprašljiva, vedno sem želel pokazati največ na igrišču, zato sem si tudi želel priti v ACH. Zelo se veselim prihodnje sezone, prepričan sem, da bo uspešna,'' je še dodal dober prijatelj slovenskega kapetana Tineta Urnauta.

ACH Volley sestavlja izjemno ekipo. Pred Djurićem sta v Ljubljano prišla tudi slovenski reprezentant Urban Toman in mladi 19-letni iranski bloker Amir Hossein Toukhteh.

Ekipo bo tudi v prihodnji sezoni vodil Matija Pleško, ki je že v svoji prvi pravi sezoni Ljubljančane popeljal do treh lovorik, pomagal pa mu bo novopečeni igralski upokojenec Rok Satler.

