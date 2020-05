Legenda slovenske odbojke pomahala v slovo

Kariero je začel na Brezovici, jo nadaljeval na Bledu, se kasneje preselil v nemški Friedrichshafen, nato pa se vrnil v domovino in oblekel oranžni dres. Igralska pot ga je ponesla še k Salonitu in avstrijski Zadrugi AICH/Dob, pred petimi leti pa je znova prišel k slovenskim prvakom, kjer je želel kariero tudi skleniti.

Ko ga je poklical Pleško, se je hitro odločil

Pred leti je branil tudi barve slovenske reprezentance. Foto: Sportida Sicer ne na takšen način, pričakoval je, da bo kot kapetan še zadnjič dvignil pokal za državno prvenstvo, a mu je načrte prekrižala pandemija koronavirusa. "Moram pa reči, da sem že zadnjo tekmo, ko smo igrali proti Krki, čutil, da je to to, kar se tiče letošnje sezone. Zelo sem vesel, da sem na tej tekmi igral," je o svojem zadnjem nastopu v karieri pred dvema mesecema, ko se je sezona nato tudi končala, dejal Rok Satler.

Vedel je, da želi ostati v odbojki, prenašati znanje in izkušnje na mlajše odbojkarje, zato ni zavrnil možnosti, ki se mu je ponudila. "Glede na to, da se je mesto pomočnika trenerja sprostilo, in ko me je poklical Pleško in mi predstavil to vlogo, sem se dokaj hitro odločil. Tudi sam sem želel začeti v trenerskih vodah in mislim, da je to lepa in prava smer, da se začne na tak način," je komentiral odločitev o novem položaju v klubu.

Spremembe pri ACH Volleyju

Tako je v začetku letošnjega leta prejel pokal iz rok predsednika OZS Metoda Ropreta za zmago v pokalnem tekmovanju. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na drugi strani nekateri slovenski odbojkarji svojo kariero šele začenjajo. Klub, ki bo tudi v prihodnji sezoni del elitne lige prvakov, gleda v prihodnost dolgoročno. Potencial so prepoznali pri štirih nadobudnih mladih igralcih, ki so nase opozorili v preteklih sezonah.

Kader slovenskih prvakov bosta tako dopolnila sprejemalec Črt Bošnjak in podajalec Gregor Pernuš iz kranjskega Triglava, iz Črnuč pa na drugo stran Ljubljane prihajata bloker Filip Rutar in korektor Martin Valenčič.