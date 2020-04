Predsednik ACH Volleyja: Ostali bomo na vrhu

ACH Volley po trojni kroni že razmišlja o sestavi ekipe za prihodnje leto, ki jo bi zagotovo še naprej vodil Matija Pleško. Za zdaj še ni veliko znanega, saj želijo biti previdni. "Trenutno še ne moremo ničesar konkretnega reči o okrepitvah, saj je občutljiv čas in moramo biti v pogovorih in tudi o informacijah, katere igralce želimo, previdni. Verjamem pa, da bomo sestavili dovolj dobro ekipo, ki bo sposobna izpolniti cilje. Za te pa vemo, kakšni so. Dobiti si želimo oba domača naslova, osvojiti srednjeevropsko ligo in čim bolje nastopati v ligi prvakov," je v pogovoru za STA dejal Rasto Oderlap.

Rasto Oderlap verjame, da si bo avtomobilska industrija hitro opomogla. Foto: Matej Leskovšek

Težave le za manjše

V taboru slovenskih prvakov poudarjajo, da zaradi epidemije koronavirusa ni vse rožnato, a kakšnih hujših posledic ne pričakujejo. "Tektonskih premikov ne pričakujem. Nekaj klubov z dna prvenstvenih razpredelnic bo imelo težave, a najboljši ruski in italijanski klubi bodo ostali bogati. O tem sem prepričan, to dokazujejo tudi prestopi igralcev, ki sem jih zasledil na spletu. Podobno bo tudi v Sloveniji, ACH bo ostal na vrhu. Ne rečem, da je pri nas vse bajno, a se bomo hitro pobrali."

"Sponzor kluba ACH se ukvarja z avtomobili, to je področje, ki je trenutno prizadeto, a ne tako kot veliko drugih. Avtomobilska industrija bo hitro premagala krizo, kar velja tudi za ACH, ki ga vodim," je prepričan Oderlap.

