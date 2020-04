Tretja žrtev: orožje predal tudi klub Saše Štalekarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi koronavirus je dodobra spremenil razmere v svetu in tudi v športu. Običajno so v ospredju informacije o velikih odpovedanih mednarodnih športnih dogodkih in predvsem nogometu. Kot kaže, pa bodo posledice epidemije večje od slutenih. Tako je denimo nemška odbojkarska liga v mesecu dni izgubila že tretjega prvoligaša.