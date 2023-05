Pajenk in Štern v Grčiji do naslova prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alen Pajenk in Tonček Štern sta se veselila zmage v grškem prvenstvu. Foto: Olympiacos SFP

Slovenska odbojkarska reprezentanta Alen Pajenk in Tonček Štern sta se minuli vikend veselila zmage v grškem prvenstvu. Sašo Štalekar in Dejan Vinčić se v Nemčiji podajata v boj za naslov, Jan Kozamernik in Klemen Čebulj pa v poljskem prvenstvu lovita bron, enako kot Selena Leban na Madžarskem.