Cretu izbral: Časa za večje spremembe oziroma preizkušanja novosti nimamo

Na seznamu romunskega strokovnjaka na slovenski klopi so se znašli podajalci Gregor Pernuš, Uroš Planinšič, Gregor Ropret in Dejan Vinčić, korektorji Nik Mujanović, Jaka Sešek in Tonček Štern, sprejemalci Črtomir Bošnjak, Rok Bračko, Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern in Tine Urnaut, srednji blokerji Miha Fink, Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Janž Janez Kržič, Sašo Štalekar in Alen Pajenk ter prosti igralci Jani Kovačič, Žiga Kumer in Urban Toman.

Časa ni veliko

"Skozi sezono sem pozorno spremljal vse igralce, ki so bili del reprezentance v zadnjih letih. Za ekipo, ki je na svetovnem prvenstvu dobro delovala, je pomembno, da ostane zdrava. Bliža se namreč obdobje petmesečnih priprav, v katerem nas čakajo tudi tri pomembna tekmovanja, ki se bodo zvrstila drugo za drugim. Jasno je, da časa za večje spremembe oziroma preizkušanja novosti nimamo," je ob predstavitvi seznama povedal selektor Gheorghe Cretu.

Reprezentanca se bo prvič zbrala čez manj kot mesec dni, v ponedeljek, 8. maja, v Ljubljani. Tedaj še ne bo v polni zasedbi, saj bodo nekateri reprezentančni kandidati še imeli klubske obveznosti oziroma jih bodo sklenili tik pred tem. "Pričakujem, da bodo na treningih vsi osredotočeni na naše delo ter da bodo za seboj pustili tisto, kar se jim je dogajalo v klubskih sezonah. Na priprave so namreč vabljeni tako igralci, ki bodo imeli za seboj uspešne sezone, kot tudi takšni, pri katerih se te niso končale po željah," o tem pravi selektor.

"Eden naših osnovnih ciljev bo, da na igrišču med fanti znova čim hitreje vzpostavimo povezanost." Foto: Grega Valančič/Sportida

Priložnost četverici mladih

Na Cretujevem spisku je tudi četverica mladih odbojkarjev (Bračko, Fink, Kumer in Sešek), ki uradnega nastopa za člansko reprezentanco še nimajo, ter nekaj takšnih, ki so bili programu članske reprezentance priključeni nedavno. "Kot sem že dejal, časa za preizkušanje novosti ne bo. Naša naloga bo, da nove fante čim bolj vključimo v ekipo in sistem naše igre. Temu bomo morali nameniti vsak trenutek. Tako bodo točno vedeli, kako lahko v največji meri pomagajo moštvu, če bodo morali zapolniti kakšno vrzel," je še povedal Cretu in dodal: "Ekipe sicer ne delim na mlade in starejše, izkušenejše odbojkarje. Pri prav vsakem posamezniku bo pomembno, da ob vstopu na igrišče, ne glede na to, v kakšnem položaju bomo, pripomore k cilju naše ekipe."

"Komaj čakajo, da se vrnejo na reprezentančne priprave"

Odbojkarsko reprezentanco v preostanku leta 2023 čakajo veliki izzivi. Junija in julija bo skušala v Ligi narodov zbrati kar največ točk za svetovno jakostno lestvico, konec poletja bo prinesel evropsko prvenstvo, na katerem bo branila srebrno medaljo, reprezentančno obdobje pa se bo sklenilo oktobra s kvalifikacijskim turnirjem za olimpijske igre. "Eden naših osnovnih ciljev bo, da na igrišču med fanti znova čim hitreje vzpostavimo povezanost. Nazadnje smo bili skupaj sredi lanskega septembra, kar se zdi dolgo obdobje, a verjamem, da še od lanske akcije točno vedo, kaj si od njih želimo in kaj zahtevamo. Ob vsem tem moramo igralce ohraniti v primerni psihološki in telesni pripravljenosti, medtem ko njihova motiviranost nikoli ni bila vprašljiva. Že od zadnje tekme na lanskem svetovnem prvenstvu je tako. Komaj namreč čakajo, da se vrnejo na reprezentančne priprave in se podajo v boj za olimpijske igre!" je razkril 54-letni trener.

Pot do Pariza bo vijugasta. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Vijugasta pot do Pariza

Smerokaz na olimpijski poti bo sprva kazal na tri turnirje Lige narodov. Najprej slovensko odpravo čaka pot na Japonsko (6. - 11. junij), za tem v Francijo (20. - 25. junij) in nazadnje še na Filipine (4. - 9. julij). Izboriti si želi mesto med najboljšo osmerico, katero sklepni turnir s tekmami na izpadanje čaka konec julija v poljskem Gdansku. Z nastopi bo nadaljevala konca avgusta. Tedaj se bo v bolgarski Varni začelo evropsko prvenstvo.

Pot do olimpijskega Pariza bo sicer izredno vijugasta. Že sedaj je znana "bližnjica" skozi olimpijski kvalifikacijski turnir na Japonskem, kjer bo iz sodelujoče osmerice (Japonska, ZDA, Slovenija, Srbija, Turčija, Tunizija, Egipt, Finska) olimpijske sanje izpolnila najboljša dvojica. Za preostale se bo dirka nadaljevala vse do konca rednega dela Lige narodov poleti 2024, katerega tekme bodo reprezentancam podelile zadnje točke za svetovno jakostno lestvico. Na podlagi te bo namreč zapolnjenih zadnjih pet mest na olimpijskih igrah, pri čemer je prvi kriterij obarvan kontinentalno, drugi pa glede na število doseženih točk v svetovni razvrstitvi.

"Fantje točno vedo, kaj nam letošnje poletje prinaša. Že na svetovnem prvenstvu smo šli od tekme do tekme in na njih skušali iztržiti kar največ, kar je bilo mogoče. Vsaka tekma je namreč pomembna v kvalifikacijskem boju za nastop na olimpijskih igrah. Nič drugače ne bo sedaj. Vsak izmed odbojkarjev je pripravljen na poti do ekipnega cilja po najboljšim močeh opraviti svojo vlogo. Tu ne mislim le na fante, ki so del reprezentance že več let, temveč tudi na novince," je za konec pristavil Cretu.

