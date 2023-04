"Res sem vesel, da sva s Cretujem pritekla skupaj v cilj in da na klopi Slovenije sedi aktualni najboljši trener v Evropi. Menim, da bo z njim v dveh sezonah, najverjetneje za nas najpomembnejših, lažje izpolniti cilje. Glavni je uvrstitev na olimpijske igre," je ob podpisu pogodbe za obdobje dveh sezon in nadaljevanju zgodbe z Gheorghejem Cretujem na selektorski klopi slovenske odbojkarske reprezentance dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret, Romun pa dodal, da je pripravljen na prihajajoče pestre mesece, ko bodo varovanci igrali na treh frontah: v ligi narodov, na evropskem prvenstvu in v olimpijskih kvalifikacijah.

Potem ko so v začetku tedna z OZS sporočili, da so po mesecih zbliževanj stališč z odbojkarskim strategom Gheorghejem Cretujem le našli skupni jezik za podaljšanje sodelovanja, sta glavna protagonista dogovorov svoje poglede na nadaljnje skupno udejstvovanje predstavila na novinarski konferenci.

Predsednik OZS Metod Ropret in Gheorghe Cretu med podpisom sodelovanja za prihodnji dve sezoni, v katerih je glavni cilj premierni nastop slovenske odbojkarske reprezentance na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Oba sva se ves čas zavedala, da smo si enostavno usojeni"

"Na začetku smo bili precej vsak k sebi, na različnih bregovih, pričakovanja in naša resničnost se niso ujemali, nekatere stvari so bile za nas pretežke, zato v prvem krogu pogajanj kljub vsej neizmerni želji, da Cretu ostane selektor, kar si je želel tudi sam, nismo bili uspešni. Ni bila težava samo v denarju − on se ne pogovarja samo o denarju −, šlo je za celoten paket. Bilo je še kar nekaj drugih podrobnosti, ki jih je bilo treba razdelati.

Takrat sva se oba za neko obdobje distancirala, kakšnih 14 dni pozneje pa sem se odločil, da še enkrat poskusim. Oba sva se ves čas zavedala, da sodimo drug k drugemu, da smo si enostavno usojeni. Ko sem ga po nekem obdobju tišine in informacijah, ki smo jih sporočili javnosti, ponovno poklical, sva si spet vzela pol dneva časa in se prihodnji dan slišala. Prva stvar, ki mi jo je takrat na začetku pogovora modro rekel, je bila: 'Od tega trenutka dalje se pogovarjava, kot da se do zdaj sploh nisva pogovarjala. Kot da se do zdaj ni zgodilo nič.' Drugi krog usklajevanj sva začela z ničle in se iz dneva v dan bolj približevala rešitvi, ki bi bila sprejemljiva za oba, za nas in zanj," se je predsednik OZS Metod Ropret sprehodil skozi pogajanja, ki so pripeljala do podaljšanja sodelovanja za dve sezoni − to in olimpijsko.

"Recimo, da je ta številka nekaj višja od tiste, ki smo jo do zdaj kot zveza podpisali, kar je v teh razmerah, po moji oceni, tudi pričakovano. Imamo strokovnjaka, ki si, vsaj tako menim, vse to zasluži." Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Številka nekaj višja od tiste, ki smo jo do zdaj kot zveza podpisali"

"Ko je zaokrožila novica, da se nam sprva ni uspelo dogovoriti, smo dobili kup ponudb, a resnično sem upal, da bomo našli kompromis. Res sem vesel, da sva s Cretujem pritekla skupaj na cilj in da smo se dogovorili, da na klopi Slovenije, možnosti za vodenje takšne reprezentance ne dobiš vsako popoldne, sedi aktualni najboljši trener v Evropi. Z njim bo v dveh sezonah, najbrž za to generacijo najpomembnejših, lažje izpolniti cilje. Največji je uvrstitev na olimpijske igre. Želel bi si, da se vsi, ki smo danes tukaj, srečamo v Parizu," je o pogajanjih, v katerih sta morali popustiti obe strani, še dodal Ropret, ki o podrobnostih finančnih pogojev, razumljivo, ni želel govoriti, je pa povedal: "Recimo, da je ta številka nekaj višja od tiste, ki smo jo do zdaj kot zveza podpisali, kar je v teh razmerah, po moji oceni, tudi pričakovano. Imamo strokovnjaka, ki si, vsaj tako menim, vse to zasluži."

"Pogodba mu ne prepoveduje vodenja kluba"

Pojasnil je še, da mu s pogodbo niso prečrtali potencialnega dela v klubu, Cretu v tej sezoni ni imel klubskih obveznosti. "S to pogodbo nismo zaprli klubov, pogodba ga ne omejuje, da ne bi mogel voditi kluba, bi pa morali nekateri klubi plačati določen znesek. V Italiji je na primer v tem trenutku v veljavi klavzula, da je treba, če želiš voditi klub in reprezentanco, italijanski zvezi plačati 100 tisoč evrov, glede na vrstni red. Mi smo že podpisali, se pravi, da bi bil verjetno klub tisti, ki bi moral dodati nek denar ..."

Romun bo prve varovance zbral 8. maja. Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Zavedajo se dolgih pet mesecev, a so pripravljeni garati"

Romunski odbojkarski strokovnjak je vodenje slovenske reprezentance prevzel lani, slabe tri tedne pred začetkom tudi domačega svetovnega prvenstva, ki so ga Slovenci končali na četrtem mestu.

"Lansko poletje sem brez zadržkov sprejel ponudbo za selektorsko mesto. Zavedal sem se kakovosti reprezentantov, povezanosti reprezentance. To je bila tudi priložnost zame. Mislim, da smo spisali lepo zgodbo, seveda pa bi lahko bilo tudi boljše," je dejal 54-letnik, ki je govoril z reprezentanti, pred katerimi so pestri in dolgi meseci na treh frontah: ligi narodov, evropskem prvenstvu in v olimpijskih kvalifikacijah, ki so glavni cilj sezone.

Slovenci bodo igrali na treh frontah: najprej v ligi narodov, v kateri je cilj preboj na zaključni turnir v Gdansk, septembra bodo branili srebrno odličje z evropskega prvenstva, oktobra pa lovili olimpijske sanje. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Prvo snidenje 8. maja

Svoje varovance bo zbral 8. maja, ko reprezentanca še ne bo popolna, saj bodo odbojkarji sezone zaključevali v različnih obdobjih, tako da jih bo priključeval postopoma. Pričakuje pa, da mu bodo vsi reprezentanti na voljo celoten čas vseh akcijah. V lanski sezoni so nekateri na začetku lige narodov namreč dobili več časa za počitek.

"Govoril sem z vsemi fanti. Vsi dobro vedo, da je pred nami dolgih pet mesecev, a so pripravljeni garati," je prepričan Cretu, ki ne načrtuje večje spremembe pri igralcih, katerih seznam kandidatov bo sporočil v naslednjih dneh, pa tudi pri strokovnem štabu ne.

V štabu še en statistik, "team menedžer" za celotno obdobje

Kot pravi, je ob prihodu v Slovenijo našel vrhunski štab, predan delu, povezan z ekipo in z izkušnjami na visoki ravni. Sprememba v štabu bo ta, da bodo po novem imeli dva statistika. Enega, ki bo ves čas z ekipo, in enega, ki bo deloval na daljavo, saj bo tako več časa za priprave na tekme, ki jih bo v tej sezoni ogromno.

Strokovni štab bo ostal skoraj nespremenjen, pridružil se mu bo še en statistik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sprememba je tudi ta, da bo imela reprezentanca za celotno obdobje reprezentančnih akcij v petih mesecih vseskozi "team menedžerja". "Običajno smo ga angažirali za tekmovanja in potovanja, zdaj pa smo se, glede na pomembnost in odločnost v teh akcijah, odločili, da ekipnega menedžerja angažiramo za celotno obdobje, tako za letos kot prihodnje leto. V tem trenutku imena še ne morem povedati," je pojasnil Ropret.

Dolga akcija na treh frontah in trije cilji

Pestri meseci prinašajo številne izzive v kar treh različnih tekmovanjih. V juniju in juliju bo reprezentanca v okviru lige narodov nastopala na turnirjih na Japonskem, v Franciji in na Filipinih. Rezultatska uspešnost jo nato lahko popelje še na Poljsko, kjer se bo odvila končnica omenjenega tekmovanja, pomembnega za razvrstitev na svetovni lestvici, na kateri Slovenija trenutno zaseda odlično deveto mesto.

Svoje nastope bo slovenska vrsta nadaljevala konec avgusta v Bolgariji. V Varni bo začela nastope na evropskem prvenstvu, s katerega se je pred dvema letoma vrnila s srebrnim odličjem Foto: Boštjan Podlogar/STA

Dva tedna po koncu tekmovanja stare celine se bodo slovenski odbojkarji znova podali na Japonsko in v deželi vzhajajočega sonca poskušali prvič v zgodovini uresničiti olimpijske sanje. Z vsakega izmed treh kvalifikacijskih turnirjev – preostala dva bosta potekala v Braziliji in na Kitajskem – bosta na olimpijske igre v Parizu leta 2024 napredovali najboljši dve ekipi, preostalih pet prostih mest pa bodo zapolnile reprezentance glede na svetovno jakostno lestvico po rednem delu lige narodov v letu 2024.

Cretu je ob tem spregovoril tudi o ciljih, ki segajo visoko. Glavni cilj je uvrstitev na olimpijske igre, v ligi narodov pa preboj med prvih osem, na zaključni turnir tekmovanja v Gdansku, pomembnega za razvrstitev na svetovni lestvici, na kateri Slovenija trenutno zaseda deveto mesto. Cilj na prvenstvu stare celine je, da Slovenci igrajo zadnji še mogoči dan tekmovanja, torej, da se borijo za odličja.

"Vsekakor bo letos vse drugače, sezona bo dolga. Moja prva naloga bo, da igralce po naporni klubski sezoni najprej telesno in mentalno ohranim v najboljši formi in da jih navadim na drugačen način igranja."