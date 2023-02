Predsednik OZS optimističen glede podaljšanja z Gheorghejem Cretujem

Vprašanje, ali bo Gheorghe Cretu ostal selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance, še nima odgovora. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret je danes sicer dejal, da so "bistveno bližje dogovora, kot so bili kadarkoli do zdaj". Sam je optimističen, da se bodo naposled le dogovorili. Če se jim ne bo uspelo, bodo morali poseči po planu b ali c. "A treba se je zavedati, da so tukaj v igri olimpijske igre. Znova začeti z ničle, bi bilo lahko neugodno. Lani smo to naredili, pa se nam je nekako izšlo, ni pa sreče za izzivati vsako leto," pravi Ropret, ki se je dotaknil tudi morebitnega gostiteljstva olimpijskih kvalifikacij.

Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je izjemno tekmovalno obdobje, pred njo pa nova naporna sezona. Čaka jo liga narodov, evropsko prvenstvo, na katerem bodo branili srebro, in vrhunec olimpijske kvalifikacije - Slovenci na olimpijskih igrah še nikoli niso igrali, to bo ena zadnjih priložnosti te generacije.

S kom na selektorskem mestu se bodo podali novim izzivom naproti, še ni jasno. V prejšnjo so vstopili z Markom Lebedewom, nato pa dobra dva tedna pred (tudi) domačim svetovnim prvenstvom dobili novega selektorja, Gheorgheja Cretuja. Pod vodstvom romunskega stratega so slovenski odbojkarji na sončni strani Alp poskrbeli za novo športno evforijo, se ob pomoči polnih tribun v Stožicah prebili vse do polfinala ter s četrtim mestom dosegli največji uspeh slovenske odbojke.

Z Romunom so bili dogovorjeni le do konca svetovnega prvenstva, nato pa so se začela pogajanja o morebitnem podaljšanju pogodbe. Konec januarja so z OZS sporočili, da s Cretujem niso našli skupnega jezika, saj da so se želje in realnost začele razhajati. Sredi februarja pa zasuk. Na novinarski konferenci, na kateri so potegnili črto pod preteklo sezono, je dal predsednik OZS Metod Ropret vedeti, da Cretu morda vendarle še ni preteklost in da "bodo naredili vse, da ga zadržijo."

Prvi mož OZS se je danes na prizorišču nordijskega svetovnega prvenstva v Planici, kjer je bil gost okrogle mize o Športni infrastrukturi in zmogljivosti organizacije večjih športnih dogodkov, znova dotaknil teme Cretu, pa tudi olimpijskih kvalifikacij, pri katerih je še veliko vprašajev.

"Smo pa bistveno bližje dogovoru, kot smo bili kadarkoli do zdaj. Moje mnenje je, da bo Cretu ostal," meni Ropret. Foto: Guliverimage

O tem, kako napredujejo pogovori s Cretujem:

"Še kar se pogajamo oziroma pogovarjamo. Neka izhodišča smo postavili. V veliki meri je zdaj na meni, na zvezi, da bomo kolikor toliko zbližana izhodišča na eni strani do konca uskladili, na drugi strani pa, da jih bomo mi sposobni realizirati. Smo pa bistveno bližje dogovoru, kot smo bili kadarkoli do zdaj. Moje mnenje je, da bo Cretu ostal."

Do kdaj bodo čakali na morebiten dogovor:

"Ne več dolgo. Mi smo z njim bolj ali manj dogovorjeni. Zdaj moram te stvari sfiniširati. Vem, kaj se od nas pričakuje, a moram tudi vedeti, kako bom to zagotovil."

"Treba se je zavedati, da so tukaj v igri olimpijske igre. Znova štartati z ničle, bi bilo malo neugodno. To smo naredili lani, pa se nam je nekako izšlo, ni pa sreče za izzivati vsako leto. Preveč je v igri." Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, če dogovora s Cretujem ne bo

"Če ne bo ostal, imamo mi še plan b in c .... Za slovensko reprezentanco v tem trenutku ni težava dobiti selektorja, a tudi mi imamo neka merila, zahteve, kriterije, saj za fante ni dober vsak. Predvsem se je treba zavedati, da so tukaj v igri olimpijske igre. Znova štartati z ničle, bi bilo malo neugodno. To smo naredili lani, pa se nam je nekako izšlo, ni pa sreče za izzivati vsako leto. Preveč je v igri.

O tem, ali je kaj novega z gostitelji olimpijskih kvalifikacij (za zdaj je znan le eden od treh gostiteljev, čeprav naj bi bili znani vsi trije že sredi decembra lani):

Nič še ne vemo. Še kar se čaka. Bil sem na sestanku uprave Evropske odbojkarske zveze. tam smo se dotaknili tudi tega, a stvari še niso razčiščene. Ve se za Japonce, predvidoma bo nekaj v Braziliji, a daleč od tega, da bi bili jasni vsi gostitelji. Še so prosta mesta. Do sredine marca, do konca marca bomo šli v Lozano. Če bodo takrat mesta še prosta, bomo zanje kandidirali. A predvidevam, da so za nas v tem trenutku številke, ki bi bile potrebne za izvedbo, malo nerealne.

Svetovna odbojkarska zveza je pri OZS poizvedovala, ali bi gostila še olimpijske kvalifikacije. Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, ali je res, da so pri FIVB poizvedovali, ali bi OZS prevzela gostiteljstvo olimpijskih kvalifikacij:

Da, so. Mi smo na seznamu za gostiteljstvo vsakega tekmovanja, glede na to, da smo se ob zadnjih organizacijah zelo izkazali in da so bili tudi najvišji predstavniki svetovne zveze tukaj. Tako na superfinalu kot na svetovnem prvenstvu so videli, kako je to pri nas videti. Tako da smo mi vedno neka opcija. Bodo pa seveda poskušali prej izčrpati vse tiste, od katerih bi lahko kaj konkretnega zaslužili.

O kakšnem znesku govorimo in ali ga bo FIVB znižala, če ne bo kandidatov za gostiteljstvo:

Ne vem natančno, a izpod milijona evrov se tu ne pogovarjamo. Zagotovo bi ga morali nekako znižati, saj mi tega zneska tako in tako ne moremo plačati. To je za nas v tem trenutku resnično nerealno. Mi smo svoje jokerje pokurili. Res so nam šli na roko, tako država, imeli pa smo srečo tudi z gledalci. Saj vidite, lahko gredo stvari tudi narobe. Lahko bi mi dve tekmi izgubili, pa bi bili na istem, kot so zdaj tukaj (v Planici, op. a.). Ni za izzivati v nedogled.