Cretu ni več selektor Slovenije, predsednik OZS obžaluje razplet

Romunski odbojkarski strateg Gheorghe Cretu ne bo več vodil slovenske moške izbrane vrste, ki jo je na lanskem svetovnem prvenstvu v Sloveniji in na Poljskem popeljal do zgodovinskega dosežka. Slovenski odbojkarji so pod njegovim vodstvom osvojili četrto mesto. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je pojasnil, kako se z Romunom niso uspeli dogovoriti za podaljšanje sodelovanja, a tudi poudaril, kako se razhajajo kot prijatelji.

Romunski strateg Gheorghe Cretu je slovensko reprezentanco prevzel nekaj več kot dva tedna pred začetkom lanskega svetovnega prvenstva. Pod njegovim vodstvom so slovenski odbojkarji na sončni strani Alp poskrbeli za novo športno evforijo, se ob pomoči polnih tribun v Stožicah prebili vse do polfinala ter s četrtim mestom dosegli največji uspeh slovenske odbojke.

To je bil najboljši dosežek Slovenije na svetovnih prvenstvih, na evropskih prvenstvih pa se lahko Slovenija pohvali s tremi srebrnimi medaljami. Prvo je osvojila pod vodstvom znamenitega Italijana Andree Gianija. Zanimivo je, da je vzdevek Cretuja, ki kroži v odbojkarskih krogih, zelo podoben priimku nekdanjega slovenskega selektorja. Vzdevek 54-letnega Romuna je namreč Gianni.

Ropret: Hvaležni za vse, kar je storil za slovensko odbojko

Prvi mož slovenske odbojke Metod Ropret bo moral poiskati novega selektorja moške izbrane vrste. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Obžalujem, da nismo uspeli doseči dogovora. Od prvega dne naše skupne poti smo imeli dobre in korektne odnose, a v življenju stvari včasih ne gredo tako kot bi si oboji želeli. Gianniju smo v vodstvu zveze in skupaj z igralci iskreno hvaležni za vse, kar je v tem obdobju storil za našo reprezentanco in za slovensko odbojko. Razhajamo se kot prijatelji in mu na nadaljnji profesionalni poti želimo vse dobro," je dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, Metod Ropret.

Pred slovensko reprezentanco je zelo pomembna sezona, ki se bo začela z nastopi v Ligi narodov, v nadaljevanju pa bodo Slovenci igrali še na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu.