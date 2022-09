"Ne individualna, odločila je kolektivna kakovost tekmeca. Tako kakovost Italijanov kot Brazilcev je bila na višji ravni, naša kakovost v tem trenutku ni dopuščala kaj več kot četrto mesto," je bil po porazu z Brazilijo (1:3) v tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva realen kapetan Tine Urnaut. Selektor Gheorghe Cretu je po četrtem mestu dejal, da bi morali biti Slovenci ponosni na ta rezultat, na vprašanje, ali bi ostal na selektorskem mestu, pa dodal, da bi moral dobro premisliti, saj da združevanje klubskih in reprezentančnih obveznosti, ki so skupaj razpotegnjene na skoraj celotno leto, ni mačji kašelj.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva z 1:3 v setih priznala premoč eni najbolj kakovostnih reprezentanc tisočletja Braziliji. Ta je na svetovnih prvenstvih sedmič zapored končala med prvo četverico ter trem naslovom svetovnih prvakov in podprvakov zasluženo dodala še prvi bron.

"Ne individualna, odločila je kolektivna kakovost tekmeca. Tako kakovost Italijanov kot Brazilcev je bila na višji ravni, njihov side-out je bil precej bolšji. Ko mi serviramo, imajo oni precej višji napad, boljšega kot mi. To gradi vsako ekipo, vsako tekmo. V teh elementih so bili oboji boljši. Mi smo na trenutke stopili na plin, naredili nekaj ekstra, jih spravili v težave, a dokler je razlike v napadu pet odstotkov, se še da premagati tekmeca z drugimi elementi, ko pa je razlika deset ali 15 odstotkov, pa je nemogoče dobiti tekmo, saj ni se še to zgodilo, odkar jaz igram odbojko. Ob vsem tem pa je tu še individualna kakovost Wallacea, ki je bil danes ključni igralec Brazilije, a tudi to ne more biti presenečenje, glede na to, da je igralec, ki je praktično sam zmagal finale olimpijskih iger v Riu," je po porazu realno razmišljal kapetan Tine Urnaut.

Gregor Ropret po četrtem mestu:

Cretu: Slovenija je lahko ponosna na te fante

"Nasproti sta nam v zadnjih dveh dneh stali izjemni reprezentanci, proti kateri te lahko napake stanejo zmage ali pa tekme, včeraj so nas tekme. Mislim, da je po zaostanku z 0:2 v nizih in 8:14 le redkokdo verjel, da se lahko Slovenija vrne, pa so se. Slovenci bi morali biti res ponosni na te fante. Pokazali so, da so iz pravega testa in da bi naredili vse za zmago," je po porazu varovance pohvalil selektor Gheorghe Cretu, ki je slovensko zasedbo prevzel 18 dni pred začetkom svetovnega prvenstva.

"Ta ekipa na začetku poletja ni igrala veliko skupaj. Če ekipa že v začetku priprav ne bi imela toliko težav s poškodbami, bi bilo lahko morda še kaj drugače, a v ligi narodov je šele pozno nastopila v popoli zasedbi. A ti fantje vedo, kako se igra, jaz tu nisem naredil skoraj nič, le opomnil sem jih, da so odlični odbojkarji in da naj uživajo v igri," je dodal Romun na slovenski klopi, ki se je z vodilnim pri Odbojkarski zvezi Slovenije dogovoril za sodelovanje do konca prvenstva.

Prihodnost? "O takšnih odločitvah je treba premisliti v miru in dvakrat"

Kakšna bo njegova prihodnost, še ni jasno. Bi sam nadaljeval s slovensko taktirko v roki? "Takšne odločitve je treba sprejemati v miru, ne pod vplivom čustev. Trener z 12-mesečno službo mora pred sprejetjem takšnih odločitev res dobro premisliti. Ni lahko , drugače je, če imaš delo samo štiri mesece med poletjem z reprezentanco, nekaj povsem drugega pa, če je tu še klub. O takšnih stvareh je treba dvakrat premisliti," je zaključil Cretu.