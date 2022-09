Italijani preprečili trojček Poljakov, Slovencem veliki met ni uspel #video

Slovenski odbojkarji so v tekmi za tretje mesto 20. svetovnega prvenstva z 1:3 (-18,-18, 22, -18) v nizih izgubili s favorizirano Brazilijo, ki je unovčila ekipno kakovost, in zasedli končno četrto mesto, kar je njihov najboljši rezultat do zdaj. Po porazu razočaranja niso skrivali, a pošteno priznali, da je bila ena najboljših reprezentanc na svetu tokrat boljša. Italijani so v velikem finalu s 3:1 premagali Poljsko in ji preprečili tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov ter evropskemu naslovu dodali še svetovnega.

Poročilo s tekme:

V Katovicah sta na sporedu le še zadnji dejanji 20. svetovnega odbojkarskega prvenstva. Do brona so prišli trikratni svetovni prvaki Brazilci, ena najboljših reprezentanc zadnjih dveh desetletij je proti debitantom v zaključni fazi največjega reprezentančnega tekmovanja Slovencem upravičila vlogo favorita in slavila s 3:1.

Slovenski odbojkarji so v tekmi za tretje mesto z 1:3 izgubili s favorizirano Brazilijo in končali na četrtem mestu. Foto: Volleyballworld

Eno od vprašanj pred obračunom je bilo, ali bodo Južnoameričani lahko računali na enega glavnih zvezdnikov svojega napada Ricarda Lucarellija, ki je sobotno tekmo zaradi poškodbe meč končal predčasno, ob koncu četrtega seta. Poškodbo naj bi staknil že pred časom, posledično je tudi izpustil tekmo osmine finala proti Iranu, ki so jo večkratni svetovni prvaki zanesljivo dobili s 3:1. Sprejemalec je na koncu zmago rojakov, ki so unovčili kakovost, spremljal v opravi libera ob igrišču.

Slovenci, pri katerih je Cretu začel v postavi Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Tonček Štern, Jani Kovačič, so precej bolje odprli obračun kot proti Italijanom, ušli na +4 (12:8, 15:11), držali prednost do 15 točke, ko so Brazilci po štirih zaporednih točkah Cretuja prisilili v time-out, v igro pa je posledično vstopil Rok Možič. A naleta Brazilcev niso zaustavili, po servisih Lucasa Saatkampa, ko Slovenci na sprejemu niso našli rešitve, ko side-outa ni bilo, so z delnim izidom 7:0 Cretuja še enkrat prisilili v odmor (18:15), nato pa povsem nadzirali potek in prvi niz dobili s 25:18. V drugem nizu so tekmecem sledili do 10:10, nato pa nov brazilski juriš, ki ga Slovencih, pri katerih napad ni stekel, kljub menjavam ni uspelo zajeziti, Brazilci so si ob koncu nabrali sedem točk prednosti in tudi drugega dobili s 25:18.

Fotogalerija s tekme (foto: Reuters)

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Tretji set, v katerem je začel Gregor Ropret, se je za Slovence začel slabo, Brazilci so leteli, hitro vodstvo za 7 (12:5) ni napovedovalo nič dobrega, a Slovenci so strnili vrste, po delnem izidu 6:0 ujeli tekmeca (16:16) in nato prvič v setu povedli, po odličnih servisih Tončka Šterna ušli na 23:20, nato pa izkoristili drugo zaključno žogo in po uspešnem napadu kapetana Tineta Urnauta za 25:22 ostali v igri za bron.

Slovenci so dobili krila, po servisih Klemna Čebulja povedli s 4:0, a prednost ni dolgo zdržala, Brazilci, pri katerih je blestel Wallace De Souza, so se vrnili in po sporni sodniški odločitvi, ko naj bi se Urnaut po blok-outu tekmecev dotaknil žoge, povedli z 8:6, prednosti pa brazilska kakovost ni več izpustila iz rok. Niz so dobili s 25:18 in po dveh urah igre zasluženo zmagali.

Za Brazilce je to po treh zlatih in treh srebrnih odličjih prvi bron na svetovnih prvenstvih, za Slovence pa je četrto mesto najboljši rezultat do zdaj.

Gregor Ropret po 4. mestu



Italijani so v velikem finalu s 3:1 premagali Poljake in jim preprečili tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov. Foto: Volleyballworld

Italijani evropskemu naslovu dodali še svetovnega

Odbojkarji Italije so evropskemu naslovu, ki so ga osvojili lani v Katovicah, na istem mestu dodali še naslov svetovnih prvakov. V finalu so z atraktivno igro s 3:1 (-22, 21, 18, 20) premagali gostitelje, branilce naslova, Poljake.

Za Italijane je to četrti naslov svetovnih prvakov in prvi po letu 1998, Poljaki, ki bi lahko po Italiji in Braziliji postali tretja reprezentanca s tremi zaporednimi naslovi, ostajajo pri treh. Zanimivo je, da sta imela Italija in Poljska pred tem prvenstvom enak izkupiček osvojenih kolajn, tri zlate in srebrno. Italijanski selektor Ferdinando De Giorgi je tri zlate kolajne osvojil že kot igralec.

Mladi Italijani so bili v finalu precej boljši tekmec. Blesteli so kot posamezniki in kot ekipa. Nekaj slabih trenutkov so imeli le ob koncu prvega niza, v katerem so po vodstvu z 21:17 odigrali slabo končnico in niz izgubili. Ko pa so dobili izenačenega drugega, so povsem zagospodarili na igrišču, imeli razpoloženega organizatorja Simoneja Giannellija, ki je delal, kar si je zaželel, med drugim tudi nabiral točke z napadalnimi akcijami.