Brazilcem bronasta, Slovencem "lesena" medalja

Brazilija : Slovenija 3:1 (18, 18, -22, 18). Arena Spodek, gledalcev 9.000, sodnika: Alrousi (Združeni arabski emirati), Cespedes (Dominikanska republika). Brazilija: Bruno 4, Adriano 7, Wallace 22, Leal 19, Rodrigo, Fernando, Maique, Lucas 12, Thales, Lucarelli, Leandro, Roque, Flavio 7, Darlan.

Slovenija: T. Štern 17, Pajenk 7, Kozamernik 4, Gasparini, Vinčić 3, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Štern, Ropret, Urnaut 7, Čebulj 14, Možič 2.

Slovenskim odbojkarjem ni uspel veliki met, da bi si po treh srebrnih kolajnah na evropskih prvenstvih okitili tudi s kolajno na svetovnem prvenstvu. Izbranci Gheorgheja Cretuja so se sicer srčno borili, a v odločilnih trenutkih niso našli orožja za brazilske začetne udarce, ki so bili razlog, da se Južnoameričani veselijo svojega sedmega odličja na svetovnih prvenstvih, prvega bronastega.

Za razliko od tekme z Italijani so tokrat Cretujevi varovanci z izjemo tretjega nize dobro začeli, toda le majhen padec zbranosti so izkušeni tekmeci znali izkoristiti, si priboriti prednost in jo držati do konca.

Slovenci so zaostajali z 0:2 v nizih in 8:14 v tretjem, toda niso se predali in tekmeca z osvojenim nizom in tudi vodstvom 4:0 v četrtem nizu prestrašili, a kakovost je bila vendarle na strani Brazilcev, ki so zasluženo zmagali.

Foto: Reuters

Za razliko od polfinalne tekme proti Italiji so tokrat Slovenci tekmo začeli bolj zbrano. Sprejem je bil boljši kot dan prej, tako da je imel organizator igre Dejan Vinčić lažje delo podajati napadalcem. Tudi servisi so bili boljši, predvsem velja to za Tončka Šterna, slovenski korektor je po izidu 8:8 s štirimi zaporednimi "bombami" poskrbel za vodstvo 12:8.

A na drugi strani je odločilno odgovoril Lucas. Po vodstvu Slovenije s 15:14 je z asom izenačil, nato pa še trikrat spravil slovenski sprejem v težave za vodstvo 18:15. Ko ga je na servisni črti posnemal še Bruno, je slovenska igra razpadla, Brazilija je pobegnila, niz pa dobila s 25:18.

Slovenci so se tudi na začetku drugega niza dobro držali, a le do izida 10:10 oziroma 10:11. Po tem izidu je Klemen Čebulj storil napako, njegovi soigralci so dodali še eno, tako da so tekmeci prišli do treh točk razlike, nekaj trenutkov pozneje tudi do štirih. Ko pa je pred vstopom v končnico blok dobil še Tine Urnaut, je bilo jasno, da se ne morejo rešiti, vsaj v tem nizu ne.

Foto: Reuters

Tudi na začetku tretjega je kazalo, da je odpora konec. Cretu je še poskušal z menjavo podajalca, a to takoj ni obrodilo sadov. Njegovi izbranci so hitro zaostali za šest točk, toda nato začeli igrati bolje. Alenu Pajenku in Ropretu je uspel pritisk s servisi, ki so ga slovenski navijači pred tem pogrešali, prišlo je do preobrata. Na 15. točki sta bili ekipi skupaj, pred končnico pa so evropski podprvaki prešli v vodstvo, z asom Tončka Šterna povedli z 22:20, Klemen Čebulj in Urnaut pa sta z zanesljivimi napadi ekipi podaljšala upanje.

To je postalo še večje, ko so v četrtem nizu povedli s 4:0, toda po odmoru brazilskega selektorja je bil odgovor tekmecev hiter in učinkovit, vrnili so s štirimi zaporednimi točkami. Do izida 12:11 se je nato odvijal zagrizen boj, nato pa je bila ena serija odličnih servisov dovolj, da so si Brazilci zagotovili odločilno prednost, zanjo je poskrbel Wallace. Po zaostanku 11:16 Slovenci zmage tekmecev niso več ogrozili.