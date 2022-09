Slovenski odbojkarji so v tekmi za tretje mesto 20. svetovnega prvenstva z 1:3 (-18,-18, 22, -18) v nizih izgubili s favorizirano Brazilijo, ki je unovčila ekipno kakovost, in zasedli končno četrto mesto, kar je njihov najboljši rezultat do zdaj. Po porazu razočaranja niso skrivali, a pošteno priznali, da je bila ena najboljših reprezentanc na svetu tokrat boljša. Ob 21. uri sledi še veliki finale med Italijo in Poljsko, ki lovi tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov.

Poročilo s tekme:

V Katovicah sta na sporedu le še zadnji dejanji 20. svetovnega odbojkarskega prvenstva. Do brona so prišli trikratni svetovni prvaki Brazilci, ena najboljših reprezentanc zadnjih dveh desetletij je proti debitantom v zaključni fazi največjega reprezentančnega tekmovanja Slovencem upravičila vlogo favorita in slavila s 3:1.

Slovenski odbojkarji so v tekmi za tretje mesto z 1:3 izgubili s favorizirano Brazilijo in končali na četrtem mestu. Foto: Volleyballworld

Eno od vprašanj pred obračunom je bilo, ali bodo Južnoameričani lahko računali na enega glavnih zvezdnikov svojega napada Ricarda Lucarellija, ki je sobotno tekmo zaradi poškodbe meč končal predčasno, ob koncu četrtega seta. Poškodbo naj bi staknil že pred časom, posledično je tudi izpustil tekmo osmine finala proti Iranu, ki so jo večkratni svetovni prvaki zanesljivo dobili s 3:1. Sprejemalec je na koncu zmago rojakov, ki so unovčili kakovost, spremljal v opravi libera ob igrišču.

Slovenci, pri katerih je Cretu začel v postavi Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Tonček Štern, Jani Kovačič, so precej bolje odprli obračun kot proti Italijanom, ušli na +4 (12:8, 15:11), držali prednost do 15 točke, ko so Brazilci po štirih zaporednih točkah Cretuja prisilili v time-out, v igro pa je posledično vstopil Rok Možič. A naleta Brazilcev niso zaustavili, po servisih Lucasa Saatkampa, ko Slovenci na sprejemu niso našli rešitve, ko side-outa ni bilo, so z delnim izidom 7:0 Cretuja še enkrat prisilili v odmor (18:15), nato pa povsem nadzirali potek in prvi niz dobili s 25:18. V drugem nizu so tekmecem sledili do 10:10, nato pa nov brazilski juriš, ki ga Slovencih, pri katerih napad ni stekel, kljub menjavam ni uspelo zajeziti, Brazilci so si ob koncu nabrali sedem točk prednosti in tudi drugega dobili s 25:18.

Foto: Guliverimage

Tretji set, v katerem je začel Gregor Ropret, se je za Slovence začel slabo, Brazilci so leteli, hitro vodstvo za 7 (12:5) ni napovedovalo nič dobrega, a Slovenci so strnili vrste, po delnem izidu 6:0 ujeli tekmeca (16:16) in nato prvič v setu povedli, po odličnih servisih Tončka Šterna ušli na 23:20, nato pa izkoristili drugo zaključno žogo in po uspešnem napadu kapetana Tineta Urnauta za 25:22 ostali v igri za bron.

Slovenci so dobili krila, po servisih Klemna Čebulja povedli s 4:0, a prednost ni dolgo zdržala, Brazilci so se vrnili in po sporni sodniški odločitvi, ko naj bi se Urnaut po blok-outu tekmecev dotaknil žoge, povedli z 8:6, prednosti pa niso več izpustili iz rok. Niz so dobili s 25:18 in po dveh urah igre upravičili kakovost.

Za Brazilce je to po treh zlatih in treh srebrnih odličjih prvi bron na svetovnih prvenstvih, za Slovence pa je četrto mesto najboljši rezultat do zdaj.

Fotogalerija s tekme (foto: Reuters)

Vinčić: Razočaranje je veliko

"Trenutno je razočaranje veliko, naš cilj je bil kolajna, ne katerakoli, ampak zlata. Brazilci so bili danes boljši, tekmo smo sicer začeli zelo dobro, držali rezultat, igro, narekovali ritem, potem smo izgubili sedem ali osem zaporednih točk, ko nam ni uspelo narediti side-outa, vse nam se je malo podrlo, oni so odigrali fantastično v obrambi in v napadu. Bili so bolj potrpežljivi, imeli so več teh serij, na koncu nam je malo zmanjkalo moči. A to ni izgovor, so pa Brazilci bili fizično boljše videti kot mi. Žal nam je vsem skupaj, ker nam ni uspelo osvojiti bronastega odličja, ampak je, kar je. Verjetno se bomo čez nekaj prespanih noči zavedali, da je tudi četrto mesto dober rezultat," je po porazu dejal najbolj razočarani Dejan Vinčić.

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v pogovoru za Kanal A na vprašanje, kako veliko razočaranje je čutiti po porazu na tekmi za tretje mesto na svetovnem prvenstvu, odgovoril: ''V tem trenutku je zagotovo čutiti razočaranje, a če bi nam nekdo to rekel na začetku poletja, ne vem pred koliko leti ali pa pred svetovnim prvenstvom, bi bili vsi zelo zadovoljni. To je najboljši rezultat v zgodovini slovenske odbojke, nanj moramo biti ponosni,'' je izpostavil Korošec in športno čestital Brazilcem za osvojitev brona. ''Vendarle imajo enega najboljših korektorjev na svetu. To je Wallace. Če ne bi bilo njega, bi bila tekma povsem drugačna. Wallace je odigral fenomenalno in naredil razliko,'' je poudaril Urnaut.

Bodo tretjič zapored svetovni prvaki? Foto: Volleyballworld

Se bodo Poljaki pridružili Italiji in Braziliji?

Ob 21. uri sledi še finale med Poljsko in Italijo. Zadnja bo poskušala preprečiti izenačenje rekordnega zaporednega trojčka svetovnih prvakov. Do zdaj so bili trikrat zapored na svetovnem prestolu le Italijani in Brazilci.