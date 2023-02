Slovenski odbojkarji za uvod v ligo narodov s Srbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarji bodo igrali na turnirjih na Japonskem, v Franciji in na Filipinih. Prve obračune v letošnjem tekmovanju bodo igrali med 7. in 11. junijem igrali v Nagoyi, kjer se bodo pomerili s Srbi, Bolgari, Francozi in Iranci.

Drugi turnir skupine 4 bo od 20. do 24. junija gostil francoski Orleans, kjer slovensko izbrano vrsto, ki še vedno išče novega selektorja, čakajo srečanja z Argentino, Kanado, Kubo in Brazilijo.

Zatem se bo slovenska reprezentanca podala nazaj v Azijo in v Pasay Cityju na Filipinih odigrala še zadnje štiri tekme. Prva bo 5. julija proti Poljski, preostali tekmeci Slovencev pa bodo Kitajci, Italijani in Nizozemci. Zadnja tekma rednega dela proti Nizozemcem bo na sporedu 9. julija.

Slovenski odbojkarji bodo v ligi narodov nastopili tretjič, leta 2021 so v njej osvojili visoko četrto mesto, lani pa so tekmovanje zaključili na desetem.

