Slovenski odbojkarji prvič na Wagnerjevem memorialu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je prejela vabilo za nastop na prestižnem memorialu Huberta Jerzego Wagnerja, ki ga bo med 18. in 20. avgustom gostil poljski Krakov, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Ob slovenski izbrani vrsti bodo nastopile še Poljska, Italija in Francija.

Odbojkarski turnir so prvič organizirali leta 2003 v Olsztynu, odtlej pa so ga gostili še Lodž, Bydgoszcz, Katovice, Zielona Gora, Plock, Torun in Krakov.

Na turnirju štirih reprezentanc so bili doslej najuspešnejši Poljaki, ki so zmagali desetkrat. Po dve zmagi na Wagnerjevem memorialu imajo še Brazilija, Rusija in Nizozemska, po eno pa Italija, Nemčija in Bolgarija.

Na turnirju je doslej nastopilo že 21 evropskih reprezentanc, poleg njih pa še Egipt, Tunizija, Kitajska, Iran, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Kanada in Kuba.

Lani so se v boj za zmago podale kasnejša zmagovalka Poljska ter Argentina, Iran in Srbija.

Slovenija je v minulih letih trikrat osvojila srebro na evropskih prvenstvih, lani pa je bila četrta na svetovnem prvenstvu. V Krakovu se bo Slovenija, ki je še naprej brez selektorja, pomerila z aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi, aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani ter domačini Poljaki.

Slovenska vrsta bo pred turnirjem igrala tudi v ligi narodov. Po obeh tekmovanjih bo na vrsti EP, reprezentančno sezono pa bo Slovenija končala z oktobrskimi kvalifikacijami za olimpijske igre v Parizu.