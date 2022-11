Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška in ženska odbojkarska reprezentanca bosta popoldne dobili tekmece za evropsko prvenstvo prihodnje leto. Slovenski odbojkarji bodo na prvenstvu stare celine branili srebrno odličje, odbojkarice pa bodo na EP nastopile tretjič.

Neapelj bo ob 17. uri prizorišče žreba skupin evropskih odbojkarskih prvenstev 2023. Na teh bodo nastopili tako slovenski odbojkarji kot tudi odbojkarice. Moški turnir bo med 28. avgustom in 16. septembrom, družno ga bodo gostile Bolgarija, Izrael, Italija in Severna Makedonija.

Slovenci so zadnje slabo desetletje ena najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc na evropskih prvenstvih. Z zadnjih štirih prvenstev so se trikrat vrnili z odličjem (2015, 2019, 2021), vselej s srebrnim. Lani so v finalu, ki je potekalo na Poljskem, izgubili s svetovnimi prvaki Italijani.

Pred evropskim prvenstvom pa Slovence, ki so pod trenersko taktirko Gheorgheja Cretuja na zadnjem svetovnem prvenstvu zasedli četrto mesto, še čakajo nastopi v elitni ligi narodov. Nove pestre reprezentančne sezone zanje tudi po prvenstvu še ne bo konec. Sledile bodo namreč olimpijske kvalifikacije. Kje in proti komu bodo poskušali uresničiti olimpijske sanje, še ni jasno.

Slovenke bodo tretjič nastopile na EP. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenke tretjič na EP

Evropsko prvenstvo v odbojki za ženske pa bo potekalo med 15. avgustom in 3. septembrom prihodnje leto. Gostile ga bodo Belgija, Estonija, Italija in Nemčija. Tretjič v zgodovini bodo na EP nastopile tudi Slovenke, ki so si pod vodstvom Marca Bonitte vstopnico v kvalifikacijah že zagotovile s samimi zmagami.

Za žensko odbojkarsko reprezentanco tudi po EP še ne bo konec akcije, saj bodo Slovenke nastopile v kvalifikacijah za olimpijske igre.