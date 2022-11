Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo igrala v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu. Slovenke so se namreč močno povzpele na svetovni lestvici in se bodo tako v družbi najboljših reprezentanc sveta podale v boj za olimpijsko vozovnico, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je oktobra, glede na takratno svetovno lestvico, objavila seznam reprezentanc, ki se bodo med seboj pomerile za nastop na olimpijskem turnirju v Parizu leta 2024.

Na seznamu je tudi Slovenija, ki si je možnost nastopa v kvalifikacijah zagotovila s 25. mestom, v boj za olimpijsko vozovnico pa se bo podalo najboljših 24 reprezentanc v svetovni razvrstitvi, pri čemer so Francozinje kot gostiteljice na olimpijske igre že uvrščene, Rusinje pa ne bodo imele pravice do nastopa.

Slovenke so pod vodstvom Marca Bonitte pridobile skoraj 15 mest. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pridobile skoraj 15 mest

Slovenke, ki so v letošnji sezoni pod vodstvom selektorja Marca Bonitte v srebrni evropski ligi osvojile tretje mesto in se s prvim mestom v kvalifikacijah še tretjič uvrstile na evropsko prvenstvo, so na lestvici FIVB sprva zasedale 39. mesto, zatem so se povzpele na 29. mesto, nato pa pridobile še štiri mesta in si s tem zagotovile nastop v olimpijskih kvalifikacijah.

Te bodo med 16. in 24. septembrom prihodnje leto, v njih pa se bo v treh skupinah (eno bo gostila Japonska, dva organizatorja še nista znana) med seboj merilo po osem reprezentanc. Dve najboljši iz vsake skupine si bosta priigrali olimpijsko vozovnico.

V olimpijskih kvalifikacijah bomo sicer spremljali tudi moško reprezentanco Slovenije, ki na svetovni lestvici zaseda visoko deveto mesto in je v letošnji sezoni navdušila s četrtim mestom na svetovnem prvenstvu.