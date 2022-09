Slovenske odbojkarice brez praske v kvalifikacijah za EP

Tekma med prvo in zadnjeuvrščeno ekipo skupine D ni odločala o ničemer. Obe ekipi sta bili lahko sproščeni, a na kakovost igre to ni posebej dobro vplivalo. Predvsem pri Slovenkah, ki so se dobro zavedale, da so precej boljša ekipa. To se je nekoliko poznalo pri zbranosti, varovanke Marca Bonitte so si privoščile več napak kot na pomembnejših tekmah, a še vedno to ni vplivalo na končni rezultat.

Že sam začetek - Slovenke so obračun začele brez najboljše blokerke Saše Planinšec, ki jo je zamenjala Klara Milošič, je napovedal, da gostiteljice niso tako razpoložene kot pred dnevi proti tekmicam za prvo mesto iz Azerbajdžana. Gruzijke so se zadržale do izida 13:11, nato pa so servisi Lorene Lorber Fijok vendarle poskrbeli za večjo razliko in gladko dobljen niz.

Podoben potek je imel tudi drugi niz. Slovenke so hitro povedle, gostje so jih lovile do izida 14:12, Maša Pucelj, ki je na igrišču zamenjala Mijo Šiftar, pa je s začetni udarci in s pomočjo soigralk ekipi priborila sedem zaporednih točk in zanesljivo vodstvo z 2:0.

Gruzijke so na na začetku tretjega niza, v katerem so pri Slovenkah dobile priložnost še nekatere igralke s klopi, celo nekajkrat vodile, toda v končnici je bila slovenska vrsta spet boljša.

V slovenski ekipi, ki je dosegla osem asov in sedem blok točk, je bila s 16 točkami najučinkovitejša Lorber Fijokova, le točko manj je dosegla Pucljeva.