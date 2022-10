Rusi ogorčeni, krovna zveza miri: Ni še konec upanja

Ruse jezi sporočilo za javnost Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in zapis, da njihova moška in ženska odbojkarska reprezentanca ne bosta del olimpijskih kvalifikacij za nastop v Parizu 2024. Ruska odbojkarska zveza ob tem miri, da možnosti za kvalifikacijski nastop še niso izgubljene in da si bodo na vsak način prizadevali, da njihovim odbojkarjem in odbojkaricam prižgejo zeleno luč.

Potem ko je Mednarodna smučarska zveza (FIS) pretekli teden odločila, da ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanjih pod njenim okriljem v novi zimski sezoni ne bo, so Rusi ogorčeni tudi zaradi sporočila MOK, vezanega na morebitne nastope njihovih odbojkarjev in odbojkaric na prihodnjih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024.

Septembra je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) objavila pravila olimpijskih kvalifikacij, ki bodo septembra prihodnje leto. V kvalifikacijah bo nastopilo 24 najvišje uvrščenih reprezentanc v mednarodni razvrstitvi lestvice FIVB na dan 12. septembra 2022 (24 v ženski in 24 v moški). Izjema je gostiteljica Francija, ki že ima olimpijsko vstopnico. Ob tem je FIVB dodala, da bo v primeru podaljšanja kazni Rusom te v moški konkurenci zamenjala 26. Kitajska.

Ruska zveza: Če bo začasna izključitev ukinjena, potem ...

Ruski mediji so se danes razpisali, da v prejetem sporočilu MOK Rusije ni med 24 kvalifikantkami, in povzročili pravi vihar. Oglasilo se je mnogo domačih športnikov, ki obsojajo odločitev MOK, tiho ni ostala niti Ruska odbojkarska zveza, ki umirja konje. Pri tej so zapisali, da gre za trenutni seznam kvalifikantov in da "bodo v primeru ukinitve začasne izključitve Rusije naše ekipe verjetno lahko sodelovale v kvalifikacijah".

Ruska moška in ženska odbojkarska reprezentanca sta zaradi kazni morali izpustiti zadnje svetovno prvenstvo. Moško je tako potekalo tudi v Sloveniji.

Nekdanja odlična odbojkarica, zdaj pa vodja ženske ruske reprezentance Ljubov Sokolova nad tem, da Rusije ni na zadnjem seznamu olimpijskih kvalifikantk, ni presenečena. Če sprememb ne bo, bo Ruse v moški konkurenci zamenjala Kitajska. Foto: Guliverimage

Vodja ženske reprezentance: To smo pričakovali

Direktorica ženske ruske reprezentance in nekdanja odlična odbojkarica Ljubov Sokolova je ob dejala, da je odločitev MOK ne preseneča. "Kaj je tu sploh treba komentirati? To je bilo pričakovano. Odločitev ni bila odvisno od nas in na njo smo bili pripravljeni. Lahko le sledimo nadaljnjim informacijam in čakamo morebitne nadaljnje odločitve. Načrti naše ekipe ostajajo enaki. Načrtovane priprave ostajajo, tudi za mladinske reprezentance. Takoj, ko bodo prišle dobre novice o vrnitvi Rusije na mednarodna tekmovanja, bomo na to pripravljeni," so besede Sokolove povzeli pri ruski Match TV.

Šesterica bo vozovnico za OI prejela na kvalifikacijskih turnirjih

Kvalifikacije se bodo (med 16. in 24. septembrom v ženski konkurenci ter med 30. septembrom in 8. oktobrom v moški konkurenci) odvijale v okviru treh turnirjev s po osmimi reprezentancami. V kvalifikacijah bodo sodelovali tudi četrti z zadnjega svetovnega prvenstva Slovenci.

Ni še jasno, kje in proti komu bo olimpijske sanje lovila slovenska odbojkarska reprezentanca. Foto: Volleyballworld

Tri države organizatorice – ena od teh bo Japonska – bodo igrale kot prvopostavljene ekipe, preostale reprezentance pa bodo na turnirje razvrščene po sistemu serpentine. Znotraj posamezne kvalifikacijske skupine se bodo med seboj pomerile vsaka z vsako, na olimpijski turnir v Parizu se bosta uvrstili po dve najboljši iz vsake skupine.

Skupine na kvalifikacijskih turnirjih naj bi bile znane v drugi polovici decembra.

Japonci bodo eni od treh gostiteljev olimpijskih kvalifikacij. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Če ne bo šlo prek kvalifikacij za OI, upi še ne bodo pokopani

Preostalih pet reprezentanc v vsaki konkurenci, ki jih bomo spremljali na olimpijskih igrah, bo pravico do nastopa prejelo na podlagi uvrstitve na svetovni lestvici junija 2024 in geografskega načela, prednost bodo imele reprezentance s celin, katerih države si nastopa na olimpijskem turnirju še ne bodo zagotovile.

Na OI po 12 reprezentanc

V boj za olimpijski prestol se bo v Parizu podalo 12 reprezentanc v moški in 12 reprezentanc v ženski konkurenci, olimpijski turnir pa bo med 26. julijem in 11. avgustom v Paris Expo Porte de Versailles.