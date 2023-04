Začenja se finalna bitka: Pretekle tekme ne pomenijo nič

Začenja se finale državnega odbojkarskega prvenstva, v katerem se bosta za lovoriko udarila branilec naslova ACH Volley in Calcit Volley. Zmagovalec bo tisti, ki bo zmagal tretji. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili šestkrat, vselej so zmagali člani ACH Volleyja. Za tretje mesto se bosta pomerila OK Merkur Maribor in Hiša na kolesih Triglav − prva tekma bo v nedeljo.

V moškem finalu si bosta nasproti stala stara znanca iz Ljubljane in Kamnika. ACH Volley in Calcit Volley sta se v letošnjem tekmovalnem obdobju pomerila šestkrat, šestkrat so zmagali oranžni zmaji. Dvakrat sta se letos pomerila tudi v finalu slovenskega pokalnega tekmovanja ter srednjeevropske lige MEVZA. ACH Volley je obakrat zmagal po petih nizih.

"Finale se igra zato, da zmagaš. Verjamem, da se tekmeci vanj podajajo s podobno miselnostjo. Vse tekme te sezone s Kamničani smo sicer dobili, a od sobote dalje to ne bo pomenilo nič. Končnica sezone je vedno specifična, z zaporednimi tekmami z istim tekmecem. Na to se je treba primerno telesno pripraviti, predvsem pa na vsako tekmo gledati povsem individualno. Verjamem, da smo sposobni dobiti finalni niz in ubraniti naslov," so pred večerno prvo tekmo besede trenerja ACH Volley Radovana Gačiča povzeli pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

"Pomembno bo, da bomo imeli na vseh finalnih tekmah takšno energijo, kot smo jo imeli v sredo proti Mariboru. S takšno energijo lahko premagamo vsakogar. Ob tem pa bo moral vsakdo od nas igrati na svoji najvišji ravni," pa je pred začetkom finala za uradno spletno stran kamniškega kluba dejal 18-letni korektor Nik Mujanović.

Druga finalna tekma bo v sredo, 19. aprila, v Kamniku, tretja bo v petek, 21. aprila, v Tivoliju, morebitni četrta in peta tekma pa bosta 25. in 28. aprila.

Za tretje mesto − boj na dve zmagi se bo začel v nedeljo − se bosta pomerila OK Merkur Maribor in Hiša na kolesih Triglav.

