Presenečenje v Mariboru: Pokalne zmagovalke brez finala

Odbojkarice Gen-I Volleyja so na odločilni tretji polfinalni tekmi v Mariboru s 3:1 v nizih (-16, 24, -18, -21) premagale pokalne zmagovalke Mariborčanke in se uvrstile v finale državnega prvenstva. V tem se bodo pomerile z branilkami naslova Calcit Volley, ki so z dvema zanesljivima zmagama v polfinalu izločile Formis. Finale se bo začel v soboto.

Na prvi tekmi v Mariboru so domačinke zmagale s 3:0 v nizih, na drugi so s 3:1 slavile Novogoričanke in izsilile tretjo tekmo. Ta je bila v sredo na terenu Mariborčank, ki pa proti Gen-I Volleyju niso upravičile vloge favoritinj. Gostje so znova zmagale s 3:1 (16, -24, 18, 21) in si priigrale finalno vstopnico.

Štajerke so v rednem delu državnega prvenstva na 21 tekmah le dvakrat izgubile, enkrat s Calcitom in enkrat s Šempetrankami, in zasedle drugo mesto. Novogoričanke so bile s 13 zmagami tretje - v rednem delu so trikrat priznale premoč Mariborčankam, v polfinalu pa našle recept za favorizirane tekmice.

V drugem polfinalnem paru so članice Calcit Volleyja Formis dvakrat premagale s 3:0 in si v soboto zagotovile finale.

Finale se bo začel v soboto v Kamniku.

1. DOL za ženske, polfinale, tretja tekma

Sreda, 12. april

