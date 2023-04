ACH Volley kot prvi v finale, Mariborčani ohranili upe nanj

Državno prvenstvo, polfinale, drugi tekmi

HIŠA NA KOLESIH TRIGLAV : ACH VOLLEY 0:3 (-20, -14, -28) /0:2/

Dvorana Planina, gledalcev 50, sodnika: Miklošič, Atanasov.

Hiša na kolesih Triglav: Ibrišimovič, Nanut 5, Glamočanin, Tučen 2 (2 bloka), Fajfar, Rotar, Snedec 2, Šikanič, Mali 10 (1 as, 1 blok), A. Adžović 4 (1 as, 1 bloka), Jovović 15 (3 bloke).

ACH Volley: Mejal, Satler, Šket, Mašulović, Todorović 2 (1 blok), Bošnjak, Koncilija 9 (2 asa, 1 blok), Šestan 9 (1 as, 1 blok), Gjorgiev 17 (1 as), Videčnik 5 (2 bloka), Kök 10 (1 as), Šen.

MERKUR MARIBOR : CALCIT VOLLEY 3:1 (21, 17, -22, 22) /1:1/

Dvorana Tabor, gledalcev 320, sodnika: Valentar, Tomec.

Merkur Maribor: Jevšnik, Vodušek 5 (3 bloke), Pernuš 1 (1 as), S. Adžović 14 (2 bloka), McConnell 6, Bračko 10, Kumer, Ja. Kržič 3 (2 bloka), Donik 16 (2 bloka), Leva, Fink 8 (1 as, 3 bloke), Najdič, Iršič, Peruničić.

Calcit Volley: Planišič 1 (1 as), Mujanović 2 (1 as), Vinkovič 4, Lazar, Košenina, Arsenoski, Okroglič 8, Sosa 14 (1 as, 1 blok), Mitrašinović, Aponza 15 (1 as, 3 bloke), Pavlović 10 (2 bloka).

//razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi