Kdo bo izkoristil prvo priložnost za polfinale?

Četrtfinale moškega državnega odbojkarskega prvenstva se je začel s tremi zanesljivimi zmagami in eno bitko, ki je bila odločena šele po petih nizih. ACH Volley je zanesljivo premagal Krko, Calcit Volley Fužinar Sij Metal, Panvita Pomgrad pa Hišo na kolesih Triglav. Do prve zmage so prišli še odbojkarji OK Merkur Maribor, ki so Salonit Anhovo strli po tie-breaku. Danes bodo v vlogah gostiteljev Triglav, Fužinar, Salonit in Krka. Koliko polfinalistov bo znanih? Če bo kateremu od gostiteljev uspelo izenačiti na 1:1 v zmagah, bo odločitev o polfinalistu padla v soboto na tretji tekmi.