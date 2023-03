Fužinar v četrtfinalu DP

Šoštanj je v osmini finala moškega odbojkarskega prvenstva v domači dvorani v Topolšici izgubil, Fužinar Sij Metal Ravne je zmagal s 3:2 (8, 21,-21, -23, 12) in se uvrstil v četrtfinale. V sredo bosta zadnjo odločilno tretjo tekmo v Novem mestu igrali domača Krka in Črnuče iz Ljubljane. Krka in Šoštanj Topolšica sta na drugih tekmah vrnila udarca in po porazih doma izid v zmagah izenačila.

Fužinar je odločno začel tretji dvoboj in vodil z 19:7, nato pa so tekmeci dosegli le še točko za gladko osvojen prvi niz gostov po 18 minutah. Drugi niz je bil bolj izenačen, po vodstvu gostov do domači izenačili na 8:8 in po naslednji točki povedli. Ekipi sta se nato menjali v vodstvu, po prednosti domačih s 16:14 je bil znova izenačeno dve točki pozneje. Po 19:19 so gostje nanizali tri točke za 22:19 in nato po 25 minutah tega dela dvoboja pripeljali do osvojitve drugega niza.

Tretji niz se je že začel z izenačeno igro, po izidu 3:3 pa do domači dobili štiri točke zapored (7:3). Tudi po izidu 18:14 so domači dobro nadaljevali do znižanja izida v nizih. Četrti del tekme so bolje začeli domači, po 5:3 pa bilo bilo izenačeno na 6:6 in tudi na 16:16. Sledile so tri zaporedne točke domačih za vodstvo z 19:16 in nato z 21:18.

Po točki prednosti in minuti odmora za domače so gostje vseeno izenačili (21:21), domači pa po 31 minutah tekmo prevesili v odločilni peti niz. Tega so bolje odprli Korošci, ki so po izenačenju na 4:4 ponovno ves čas vodili. Domačim se je uspelo nekajkrat približati na točko nazadnje za 12:13, potem pa so z dvema točkama, zadnjo je z blokom dosegel Miha Cafuta, gostje dobili dvoboj.