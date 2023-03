Branilke naslova v dobri uri do prve zmage, Mariborčanke so se mučile

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničanke so z zmago začele pohod v polfinale 1. DOL.

Foto: Klemen Brumec

Začeli so se boji za polfinalne vstopnice državnega prvenstva v odbojki za ženske. Branilke naslova iz Kamnika, ki jih po novem s trenerske klopi vodi Gašper Ribič, so v soboto v prvi tekmi četrtfinala s 3:0 premagale Koprčanke. Pokalne prvakinje Mariborčanke so šele v petem nizu strle odpor Grosupeljčank.