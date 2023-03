Po šestih sezonah menjava na trenerski klopi Kamničank

Iz kamniškega odbojkarskega kluba Calcit Volley so sporočili, da Gregor Rozman po šestih uspešnih sezonagh odhaja z mesta prvega trenerja ženske ekipe. Razlogi za to odločitev so zdravstveni, še sporočajo iz Calcita. Njegovo mesto bo zasedel Gašper Ribič.

Gregor Rozman je na čelo ženske ekipe Calcit Volley stopil leta 2017, od tedaj pa nanizal številne uspehe. S tremi naslovi državnih prvakinj (2020, 2021, 2022), dvema osvojenima pokalnima lovorikama (2019, 2022) in trofejo srednjeevropske lige Mevza (2020) je kamniški klub utrdil na vrhu slovenske ženske odbojke. V sezoni 2020/21 je z ekipo nastopil v rednem delu elitne lige prvakinj. Naslednjo sezono je mesto glavnega trenerja za nekaj mesecev prepustil Aljoši Jemcu in bil v vlogi njegovega pomočnika, ko pa je Jemec prav tako zaradi zdravstvenih razlogov zapustil položaj, je Rozman znova prevzel krmilo. Sledila je zlata domača sezona 2021/22, v kateri je Rozman s svojimi varovankami osvojil dvojno domačo krono, so sporočili iz Kamnika.

"Zaradi višje sile moram nekaj časa ostati izven dvorane"

Strokovni svet Odbojkarske zveze Slovenije mu je štirikrat podelil naziv najboljšega trenerja ženskih ekip v Sloveniji. OZS mu je leta 2021 zaupala tudi vodenje reprezentance, že pred tem je z izbrano vrsto sodeloval kot pomočnik selektorja.

"Ne znam opisati občutkov, ki me preletavajo ob tej osebni odločitvi, ki so ji botrovale zdravstvene prepreke. Prvič v življenju sem se znašel v takšnem položaju in zaradi višje sile moram nekaj časa ostati izven dvorane. Sezona se zame ne bi smela končati tako, kot se je. Očitno na nekatere stvari v življenju nimamo vpliva in samo želim si lahko, da se čimprej vrnem in pomagam klubu v kakršnikoli obliki to že bo. Kljub temu vem in verjamem, da bo ekipa zmogla v končnici pokazati to, kar nam je skozi sezono izpolzelo iz rok. Naj se ob tej priložnosti zahvalim tudi vodstvu kluba za razumevanje in njihovo pomoč v teh trenutkih," je ob odstopu povedal Rozman.

Odstopno izjavo je vodstvo kluba sprejelo z obžalovanjem, a razumevanjem, saj navkljub visoko zastavljenim ciljem v končnici sezone le-teh ne želi doseči na račun zdravja kogarkoli izmed članov ekipe, so iz kluba še sporočili v izjavi za javnost.

Na čelo ženske ekipe bo zdaj stopil Gašper Ribič, trener kamniške druge moške članske ekipe, s katero si je neporažen vseh do zdaj odigranih 19 krogov zagotovil igranje v 1. B DOL v prihodnji sezoni. Tudi delo v ženski odbojki mu ni tuje. V preteklosti je bil tri sezone že trener Calcitovk, v klubske vitrine pa je pripeljal dva naslova državnih prvakinj ter lovoriko srednjeevropskih prvakinj, prav tako je dekleta vodil tudi v sezoni, ko so prvič zaigrale v ligi prvakinj.

