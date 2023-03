Slovenska zasedba zmagovalka srednjeevropskega klubskega prvenstva

Maja Marolt, Živa Javornik, Anja Maček in Špela Morgan so zmagovalke srednjeevropskega klubskega prvenstva v Ljubljani.

Maja Marolt, Živa Javornik, Anja Maček in Špela Morgan so zmagovalke srednjeevropskega klubskega prvenstva v Ljubljani.

Odbojkarice ljubljanskega Ludusa, Maja Marolt, Živa Javornik, Anja Maček in Špela Morgan, so zmagovalke srednjeevropskega klubskega prvenstva v Ljubljani, na katerem je nastopilo deset klubov iz šestih držav, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Ljubljana je pretekli konec tedna gostila srednjeevropsko klubsko prvenstvo v odbojki na mivki. Slovenske barve so za ljubljanski Ludus zastopale Špela Morgan, Anja Maček, Maja Marolt in Živa Javornik, ki so tekmovanje v skupini B začele z zmagama proti predstavnicam avstrijskega Aloha Beachvolleyball Club Wörthersee, medtem ko so proti slovaškemu Beach club Patronka enkrat zmagale in enkrat izgubile.

V nadaljevanju so naša dekleta z dvema zmagama odpravila še hrvaški KOP Siget, v boju za uvrstitev v polfinale pa so si Morganova in Mačkova ter Maroltova in Javornikova priigrale še dve zanesljivi zmagi in se podale v boj za odličja.

V polfinalu so se odbojkarice Ludusa srečale s prvopostavljeno češko ekipo Telocvicna jednota Sokol iz Brna in potem, ko so enkrat zmagale in enkrat izgubile, s tekmicami odigrale še zlati niz ter se po zmagi Maroltove in Mačkove veselile uvrstitve v veliki finale. V njem so se za zlato kolajno še enkrat pomerile s slovaškim Beach club Patronka in tokrat slavile po zlatem nizu ter osvojile srednjeevropski naslov.

Klubsko prvenstvo v odbojki na mivki za moške je februarja gostil Dunaj, slovenski predstavniki na njem niso nastopili.