Nova bitka Kamničank in Mariborčank, tokrat za pokalno lovoriko

Rdeča dvorana v Velenju bo ob 17. uri prizorišče finala pokala Slovenije za odbojkarice. Za lovoriko se bosta pomerili v zadnjih sezonah najboljši ženski zasedbi iz Kamnika in Maribora. Ekipi sta se v zadnjih dobrih dveh tednih srečali kar štirikrat, trikrat so zmagale Mariborčanke. Pokalno lovoriko branijo Kamničanke.

Kamničanke in Mariborčanke so se od 24. februarja srečale kar štirikrat, dvakrat v sklopu državnega prvenstva, dvakrat pa v polfinalu srednjeevropske lige MEVZA.

Obe tekmi za DP sta pripadli Štajerkam. Na prvi polfinalni tekmi lige MEVZA so s 3:0 zmagale calcitovke, na povratni sredi tega tedna so Mariborčanke zmagale s 3:1, nato pa dobile še zlati niz in napredovale v finale.

Mariborčanke so do zdaj osvojile 18 pokalnih lovorik, Kamničanke pa štiri, zadnjič so zmagale lani.

Po ženskem finalu bo na sporedu še moški med ACH Volley in Calcit Volley.

Pokal Slovenije, finale (Rdeča dvorana, Velenje) Sobota, 11. marec

Dozdajšnje pokalne zmagovalke 1992/93 Paloma Branik

1993/94 Paloma Branik

1994/95 Abes Trade Celje

1995/96 Infond Branik

1996/97 Kemiplas Koper

1997/98 Infond Branik

1998/99 Infond Meltal

1999/00 Infond Meltal

2000/01 Nova KBM Meltal

2001/02 Nova KBM Branik

2002/03 Nova KBM Branik

2003/04 Sladki greh Ljubljana

2004/05 Sladki greh Ljubljana

2005/06 Hit Nova Gorica

2006/07 Hit Nova Gorica

2007/08 Hit Nova Gorica

2008/09 Hit Nova Gorica

2009/10 Nova KBM Branik

2010/11 Nova KBM Branik

2011/12 Nova KBM Branik

2012/13 Calcit Volleyball

2013/14 Calcit Volleyball

2014/15 Nova KBM Branik

2015/16 Nova KBM Branik

2016/17 Nova KBM Branik

2017/18 Nova KBM Branik

2018/19 Calcit Volley

2019/20 Nova KBM Branik

2020/21 ni bilo tekmovanja

2021/22 Calcit Volley

2022/23 ?

