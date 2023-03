Derbi vodilnih v Kamniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z obračunom sosedskih ekip na lestvici Sip Šempetrom in Formisom začel 21. krog oziroma zadnji krog 1. DOL za ženske, ki bo odločil katera ekipa bo po rednem delu četrta. Še bolj vroče bo v soboto, ko bodo vodilne odbojkarice Calcit Volleyja gostile drugo Nova KBM Branik.

Odbojkarice Calcit Volleyja in Nove KBM Branka se bodo v soboto ob 20. uri pomerile še tretjič v osmih dneh. Tokrat prvič v Kamniku in to v zadnji tekmi rednega dela prve odbojkarske lige. V sredo bo na sporedu povratna polfinalna tekma srednjeevropske lige, prihodnjo soboto pa v Velenju še prvi letošnji vrhunec domače sezone, finale Pokala Slovenije.

1. DOL, ženske, 21. krog

Petek, 3. marec

Sobota, 4. marec

Lestvica: