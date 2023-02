Derbi vodilnih v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

1. DOL ZA ŽENSKE, ZAOSTALA TEKMA IN 20. KROG

Kamničanke so v tej sezoni še brez poraza.

Kamničanke so v tej sezoni še brez poraza. Foto: Klemen Brumec

Na zaostali tekmi 13. kroga državnega prvenstva za ženske se bodo danes na derbiju pomerile odbojkarice Nova KBM Branik in Calcit Volleyja. Kamničanke imajo na vrhu 56 točk in so v tej sezoni še brez poraza, štajerska zasedba pa je zbrala šest točk manj. V soboto se bo Ankaran pomeril s SIP Šempetrom. Odbojkarice Formisa pa se bodo pomerile z Grosupljem.