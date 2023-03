ACH Volley v živčnem finalu le strl odpor Kamničanov

Odbojkarji ACH Volleyja so v Velenju osvojili 14. pokalno lovoriko. V izenačenem in dolgem finalu so s 3:2 (-24, 22, 23, -22, 10) premagali Calcit Volley. Na živčnem obračunu so se Kamničani favoritom dobro upirali, a so še enkrat več ostali praznih rok, brez petega naslova pokalnih zmagovalcev.

Pred pokalom v Velenju so se Ljubljančani in Kamničani v sezoni srečali že štirikrat. Vse štiri dvoboje je dobil ACH, a v nobenem tekmecev ni nadigral. Tako so odbojkarji Calcita v Velenje dopotovali polni optimizma, verjeli so, da lahko pripravijo presenečenje. In to se je kazalo tudi na igrišču. Štirikratni zmagovalci so bili branilcem naslova prav v vseh nizih enakovredni, na koncu pa jim je zmanjkalo nekaj zbranosti, tako da so morali spet čestitati Ljubljančanom za zmago.

Kamničani so že v prvem nizu ostali brez Jana Klobučarja, ki se je poškodoval, vendar se jim to ni poznalo. Večji del prvega niza so vodili, pri vodstvu 20:15 je tudi kazalo, da bodo zanesljivo dobili niz, a so se morali v končnici zelo potruditi. Pri izidu 21:24 pa so gosti dobili tri zaporedne točke in izenačili. Toda Calcit je vendarle osvojili zadnji točki, niz je z blokom končal nekdanji član ACH Uroš Pavlović.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi polovico drugega niza so imeli pobudo Kamničani. Toda po izenačenju 15:15 so jo prevzeli oranžni zmaji, ki so prišli treh točk prednosti in niz zanesljivo pripeljali do konca. Kdor je mislil, da se je s tem odpor Calcita končal, ko je v tretjem nizu zaostal 3:7, se je pošteno zmotil. Izenačen boj za vsako točko se je nadaljeval, Kamničani so tekmecu dihali za ovratnik, predali pa se niso niti po zaostanku 19:24. Ubranili so štiri zaključne žoge, pete pa ne.

Tudi to jih ni vrglo iz tirnic. Še vedno so se borili, bili favoritom povsem enakovredni, za boj in nepopustljivost pa so bili nagrajeni z izenačenjem na 2:2. Ko je Uroš Planinšič na začetku "tie breaka" podelil dva bloka Klemnu Šenu, je bilo videti, da se pripravlja presenečenje. A ACH je vendarle uvidel, da je vrag odnesel šalo, po zaostanku 2:4 je zaigral podjetneje in na koncu vendarle zanesljivo prišel do naslova.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za najkoristnejšega igralca tekme so izbrali kapetana Ljubljančanov Nikolo Gjorgieva, pri dekletih pa Loreno Lorber Fijok.

Pokal Slovenije, finale (Rdeča dvorana, Velenje): Sobota, 11. marec

ACH Volley : Calcit Volley 3:2 (-24, 22, 23, -22, 10) Rdeča dvorana Velenje, gledalcev 1700, sodnika: Atanasov, Miklošič. ACH Volley: Mejal, Šket, Mašulović 2, Todorović 2, Bošnjak, Koncilija 13, Šestan 10, Kovačič, Gjorgiev 26, Videčnik 8, Kök 7, Šen 8. Calcit Volley: Planišič 2, Mujanović 5, Vinkovič 8, Lazar, Klobučar 2, Košenina, Arsenoski, Okroglič 14, Sosa 19, Mitrašinović 2, Aponza 10, Pavlović 13.

Dozdajšnji odbojkarski pokalni zmagovalci 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Salonit Anhovo

1993/94 Vileda Maribor

1994/95 Maribor

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Fužinar

1999/00 Salonit Anhovo

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Salonit Anhovo

2002/03 Salonit Anhovo

2003/04 Salonit Anhovo

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Prevent Gradnje IGM

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 Salonit Anhovo

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 Calcit Volleyball

2016/17 Calcit Volleyball

2017/18 ACH Volley Ljubljana

2018/19 ACH Volley Ljubljana

2019/20 ACH Volley Ljubljana

2020/21 Calcit Volley

2021/22 ACH Volley Ljubljana

2022/23 ACH Volley

