V Velenju napovedali boj do zadnjega

Člani finalistov Pokala Slovenije so predstavili pričakovanja pred sobotnim finalom, ki bo v Rdeči dvorani v Velenju. Foto: OZS

V Velenju bo v soboto padla odločitev o odbojkarskih pokalnih zmagovalcih. Pri ženskah se bosta udarili ekipi Calcit Volley in Nova KBM Branik, medtem ko bo pri moških prav tako Calcit izzval v tej sezoni neporaženo moštvo ACH Volley. Iz vseh štirih taborov so na novinarski konferenci v Velenju obljubili boj do zadnjega za prvo letošnjo lovoriko.

ACH Volley je poleg domače pokalne in prvenstvene lovorike v igri še za tisto v srednjeevropski ligi Mevza. V soboto ob 20. uri bodo ljubljanski odbojkarji v vlogi izrazitih favoritov proti kamniški zasedbi, v tej sezoni pa so na domačih tleh dobili prav vse tekme.

V polfinalu so na obeh obračunih Ljubljančani ugnali Salonit iz Anhovega, medtem ko so bili Kamničani na dveh tekmah tesno boljši od Maribora. V medsebojnih obračunih je ACH dobil vse tekme, a nobene s 3:0 v nizih.

Klobučar: Niso nek "bav bav"

"Na prejšnjih tekmah smo imeli svoje priložnosti, nazadnje smo tudi doma vodili z 2:1. Je pa res, da v zadnjih dveh letih nismo našli načina, kako jih premagati. Nismo daleč, ampak to je nova tekma," je sprva na novinarski konferenci dejal kapetan Calcita Jan Klobučar. "Naša ekipa jih je zmožna premagati, niso nek 'bav bav', če se tako izrazim. Če bomo mi igrali dobro in jih s servisi oddaljili od mreže, imamo zelo dobre možnosti," pravi član Calcita Jan Klobučar. Foto: OZS

"Naša ekipa jih je zmožna premagati, niso nek 'bav bav', če se tako izrazim. Če bomo mi igrali dobro in jih s servisi oddaljili od mreže, imamo zelo dobre možnosti," je še dodal slovenski reprezentant.

ACH lovi 14. lovoriko, kamniški kolektiv pa se je podpisal pod štiri lovorike, nazadnje pred dvema letoma.

ACH Volley v domačih tekmovanjih že dolgo nepremagan

"Priprava na tekmo bo enaka kot na vseh doslej, podatkov je več kot dovolj. Skušali bomo izkoristiti njihove slabosti, zavedamo se, da bodo oni poskušali storiti enako. Ekipi se poznata in pomembna bo dnevna forma in mentalni moment, ki ga takšne tekme prinesejo," je prepričan trener ACH Volleyja Radovan Gačič.

"Vsake serije je enkrat konec, mi bomo naredili vse, da se bo nadaljevala. Če pa je bo konec, bo moral nasprotnik dati 110 odstotkov, da bo te fante želel premagat," pravi trener ACH Volleyja Radovan Gačič. Foto: OZS

Ljubljančani so v domačih tekmovanjih in Mevzi nepremagani že tako rekoč dve leti. Gačič meni, da je to predvsem zaradi karakterja ekipe.

"V preteklih dveh letih je bilo več kot dovolj priložnosti, da bi kakšno tekmo lahko izgubili, saj ni imela vedno rezultatskega pomena. Ampak tega si igralci niso dovolili, tudi zdaj si tega ne. Vsake serije je enkrat konec, mi bomo naredili vse, da se bo nadaljevala. Če pa je bo konec, bo moral nasprotnik dati 110 odstotkov, da bo te fante želel premagat," je še dodal Gačič.

"Pri zaporednih tekmah moraš najti ustvarjalne načine, kako dobiti točke"

Ženski finale bo na vrsti tri ure pred moškim, ob 17. uri. V Rdeči dvorani se bosta za naslov pomerili v tej sezoni najboljši zasedbi Kamnika in Maribora.

"Težko je igrati nekaj zaporednih tekem, saj moraš najti ustvarjalne načine, kako dobiti točke in tekmice ustaviti," pravi dolgoletna članica Calcita Lucille Charuk, ki bo s soigralkami branila pokalno lovoriko. Foto: OZS

Bankirke so v zadnjih tednih dvakrat premagale Calcit, klonile pa so na prvi tekmi polfinala lige Mevza. Skupaj imajo tri zmage na petih letošnjih tekmah. Vloga favoritinj vseeno pripada Kamničankam, ki pa se zavedajo zahtevnosti sobotne naloge.

"Težko je igrati nekaj zaporednih tekem, saj moraš najti ustvarjalne načine, kako dobiti točke in tekmice ustaviti. Čeprav je morda priprava na tekmo dolgočasna zaradi ene in iste ekipe, je toliko bolj pomembna kot na drugih tekmah, saj se moraš držati načrta in se prilagoditi tudi na njihove rešitve," je na konferenci dejala Lucille Charuk, dolgoletna članica Calcita.

Mariborčanke so se doslej podpisale pod 18 pokalnih lovorik, Calcit pa je slavil štirikrat, brani tudi lansko zmago.

"Proti Calcitu nikoli preračunljivo"

V tej sezoni imata obe ekipi veliko težav s kadrom, zaradi česar še nobene medsebojne tekme nista odigrali v polni postavi. Kamničanke pričakujejo, da bodo v soboto vendarle zaigrale v najmočnejši postavi, pri Novi KBM Branik pa upajo, da bosta nared najboljši posameznici, Monika Potokar in Iza Mlakar.

"Proti Calcitu igram vedno s tistimi, ki so v tistem trenutku najbolj sposobne. Nikoli nisem šel v preračunavanje. To so namreč tekme, ki si jih želim vedno igrati," pravi trener Mariborčank Bruno Najdič. Foto: OZS

"Daleč od tega, da bi zaradi tega tarnal. Takšna je situacija, tudi blokerke Ise Ramić nazadnje ni bilo zaradi bolezni. Že zaradi samega treninga imamo velike težave, saj imamo premalo kadra. Želim si, da bi bili vsi zdravi, ampak tega ne morem z gotovostjo trditi," je dejal trener bankirk Bruno Najdič.

"Proti Calcitu igram vedno s tistimi, ki so v tistem trenutku najbolj sposobne. Nikoli nisem šel v preračunavanje. To so namreč tekme, ki si jih želim vedno igrati. Proti Calcitu vedno igramo na polno, da prikažemo čim boljšo odbojko. Če se prikaže priložnost, seveda želimo tudi zmagati," je še dodal Najdič.