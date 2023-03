Odbojkarice Calcita korak do finala regionalne lige

Odbojkarice Calcita so si priborile prednost pred povratno tekmo polfinalno srednjeevropske lige. Najboljša ekipa rednega dela je bila sicer tudi papirnati favorit, a predvsem zaradi poraza prejšnji teden v prvenstvenem obračunu, se je pričakovala izenačena in negotova tekma. Toda izenačenega boja ni bilo, Mariborčanke, ki še vedno ne morejo računati na polno pomoč Ize Mlakar, so namreč odpovedale pri praktično vseh elementih.

Na drugi strani so Kamničanke, ki so za razliko od prvenstvene tekme igrale v popolni postavi, prikazale solidno igro, izkazali sta se predvsem korektorica Fatumata Sillah, s 16 točkami najučinkovitejša igralka tekma, ter Mariborčanka v kamniški vrsti Sara Hutinski. Nekdanja reprezentantka je v statistiko vpisala tri ase, šest blokov in 13 točk.

Prvi niz je sicer mariborskemu občinstvu ponudil optimizem. Štajerke so namreč vodile s 16:13 in tudi 18:17. Toda Sillah in Hutinski ter na koncu še izkušena Lucy Charuk so s servisi in z blokom poskrbele, da so gostje dokaj zanesljivo prišle do vodstva z 1:0.

Tretji niz se je začel s serijo odličnih servisov Hutinski in vodstvom Calcita s 6:0, domače pa se od uvodnega šoka niso opomogle vse do začetka tretjega niza. V njem so na začetku še vodile, po vodstvu 8:6 pa dovolile, da tekmice na servis Maše Pucelj osvojijo kar devet točk. Zaostanek so še znižale na tri točke, toda njihov lov se ni končal uspešno.