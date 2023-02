Kamničanke najboljše po rednem delu Mevze, sledi slovenski polfinale

Odbojkarice Calcita Volleyja so najboljša ekipa rednega dela srednjeevropske lige. Na odločilni tekmi za prvo mesto so v Zagrebu s 3:0 (21, 22, 16) premagale domačo Mladost. Kamničanke se bodo v polfinalu na dveh tekmah merile z Novo KBM Branikom.

Mladost : Calcit Volley 0:3 (-21, -22, -16)



Dvorana Bojan Stranić, gledalcev 100, sodnika: Kovač, Viktorini (oba Slovaška).



Mladost Zagreb: Antunović, Pavičić 7 (1 as, 2 bloka), Popić, Perić, Mihaljević 9 (2 asa), Papac 3 (1 blok), Luketić, Mehić 12 (3 ase, 2 bloka), Burđelez, Ištuk, Marković 6, Štimac, Koraca, Grabić 4 (.



Calcit Volley: Griljc, Radišković 8 (1 as), Stojilković 2, Vovk, Đorđević, Hutinski 13 (1 as, 6 blokov), Boisa, Kregar, Charuk, Sillah 22 (3 ase, 1 blok), Vukojević, Pucelj 9 (1 blok), Čižman 3 (2 asa), Banko.

Zadnji turnir rednega dela se ni začel, kot so načrtovali. Ukrajinski Prometej, ki je imel celo še možnost, da osvoji prvo mesto po rednem delu, v Zagreb ni dopotoval, tako da je tako s Calcitom kot z Mladostjo brez boja izgubil z 0:3 in ostal na petem mestu brez polfinala, s tem pa tudi omogočil uvrstitev med najboljše štiri Mariborčankam. Kamničanke in Zagrebčanke so dobile priložnost, da se v medsebojnem obračunu udarijo za prvo mesto.

Dvoboj so prepričljivo dobile Kamničanke, ki so bile boljše v vseh elementih, še posebej pa v napadu, v katerem je odlično predstavo pokazala Fatumata Sillah, ki je dosegla 22 točk, tri z asi. Zelo dobro pomoč je imela v Sari Hutinski, ki je dodala 13 točk, v statistiko pa vpisala šest blokov.

Tako v prvem kot v drugem nizu je začetek pripadel gostiteljicam, v obeh so že imele prednost petih točk, v prvem pri izidu 13:8, v drugem pa pri izidu 10:5. Toda Kamničanke so jih v obeh hitro ujele, v prvem na 18. v drugem pa že na 11. točki, a sta bili ekipi še na 17. poravnani. V končnici prvega niza je preobrat zagotovil kamniški blok, za odločilne točke drugega niza pa so poskrbeli servisi korektorice Sillah.

Tretji niz je bil praktično odločen po izidu 12:13, ko so Slovenke dosegle sedem zaporednih točk, tri je v tem obdobju prispevala Hutinski.

Ob slovenskih ekipah bosta v polfinalu igrali še Mladost in madžarska Swietelsky-Bekescsaba, ki je zasedla tretje mesto.