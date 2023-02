Zmage vodilnih ekip, še najbolj so se mučile igralke Calcita

V 18. krogu ženskega odbojkarskega prvenstva so vodilne ekipe uspešno opravile svojo nalogo. Calcit, Nova KBM Branik in GEN-I Volley so zabeležili nove zmage, še najbolj so se morale za zmago potruditi Kamničanke, Ankarančanke so jih kar precej namučile in jim tudi odvzele niz.

Medtem ko so se Rogožanke proti bankirkam in krimovke proti GEN-I Volleyju očitno predale že pred začetkom dvoboja, Formis Braniku ni nudil nikakršnega odpora, Krim pa je bil v Novi Gorici enakovreden le v zadnjem nizu, pa so pogumne Ankarančanke že v prvih dveh nizih pokazale, da se prvakinjam ne bodo kar tako pustile.

Kljub slabemu začetku, Calcit je povedel s 5:0, so hitro vzpostavile ravnotežje, izenačile na 15:15, malo pozneje tudi povedle s 17:16, vodile tudi z 22:21, toda niz vendarle izgubile. Podobno borbenost in nepopustljivost so pokazale tudi v drugem nizu, v katerem pa niso niti enkrat vodile. A pogumna igra se jim je obrestovala v tretjem, v katerem so tekmice povsem nadigrale. Vendar jih tudi razjezile, v četrtem delu nato ni bilo več dvoma, kdo bo zmagovalec dvoboja.

Najučinkovitejša igralka tekme je bila kamniška Kanadčanka Lucille Charuk, ki je dosegla 18 točk, šest z bloki, katerih so sicer ankaranske igralke dosegle več, tudi v drugih statističnih podatkih pa so bile vsaj enakovredne favoriziranim tekmicam.

Rezultatsko negotova je bila tudi tekma v Šempetru, kjer pa so domače igralke proti Grosupeljčankam vendarle upravičile vlogo favorita, to pa predvsem zaradi manjšega števila napak.

1. DOL, ženske, 18. krog Sobota, 11. februar

Lestvica:

Preberite še: