ACH Volley čaka na nasprotnika, Mariborčani do prednosti

Odbojkarji ACH Volleyja so na obeh tekmah polfinala pokala Slovenije s 3:0 odpravili Salonit Anhovo in se kot prvi uvrstili v veliki finale. Za drugo finalno vstopnico se merijo odbojkarji Calcit Volleyja in OK Maribor. Slednji so na prvi tekmi slavili s 3:2 v nizih. Povratna tekma bo na sporedu 15. februarja.