Kamničanke gostijo ekipo, ki je pretekli teden presenetila Mariborčanke

Odbojkarice Calcit Volleyja, ki so v preteklem krogu v Grosuplju slavile šele po tie-breaku, bodo 17. zaporedno zmago v državnem prvenstvu lovile doma. V Kamnik prihajajo pete Šempetranke, ki so pred tednom ugnale Mariborčanke. Te bodo gostile Ankaran, v Novi Gorici se bodo gostiteljice pomerile s sosedami na lestvici, Formiskami, na derbiju začelja pa si bodo nasproti stale zadnje Krimovke in Grosupeljčanke.